Ben Hur en 7º y Atlético en 5º

En la cancha de Ferrocarril del Estado se llevaron a cabo ayer los desempates de las dos categorías de divisiones inferiores del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina, para determinar los campeones de las mismas.

En séptima división se consagró Ben Hur, que venció a Unión de Sunchales por 1 a 0. El gol lo convirtió Joaquín Taborda.

Luego se midieron en quinta división Atlético y Unión, donde festejó la Crema por 2 a 0 con goles de Velazquez y Eniguez.

De tal modo, el sábado en cancha de Argentino Quilmes se disputarán las finales Absolutas de tres categorías: octava, Ferrocarril del Estado vs. Atlético (12.30); séptima, Atlético vs. Ben Hur (13.30); y quinta, Ben Hur vs. Atlético (14.45).

Al cierre de nuestra edición se disputaban (también en cancha de Ferro) las finales Absolutas de Infantiles 2006 y 2007, entre Atlético y Unión.



DOS ADELANTOS

Esta noche habrá dos anticipos de la última fecha del Clausura de Primera A de la LRF. A las 21.30 (20 en reserva) jugarán Brown de San Vicente y Argentino Quilmes, y a las 22 (20.30 en Reserva) lo harán el descendido Argentino de Humberto 1º y Unión de Sunchales.