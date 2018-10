Cosecha adelantada en EE. UU. y dólar volátil en la Argentina

Por Pablo Adreani (*)



Los cultivos de soja y de maíz en el Mid-West americano, están adelantados en sus etapas de floración, madurez y llenado del grano. En consecuencia se adelanta también la cosecha, y esto podrá tener impacto sobre el mercado en la medida que Chicago lo perciba.

Mientras que en estos momentos el avance de cosecha de maíz en Estados Unidos llega al 16% contra el 9 % de la semana anterior y el 10% a igual fecha de la campaña pasada, un avance considerable que va a comenzar a presionar a la baja del mercado de Chicago en las próximas dos semanas.

Al adelantarse la cosecha se adelanta el ingreso de maíz y soja física al circuito comercial doméstico en EE. UU. y en el mercado mundial, pudiendo deprimir los precios en las posiciones futuras cortas o también llamadas cercanas. Y esto es lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas.

Los precios del maíz en la posición cercana Diciembre cotiza a 143 U$S la tonelada, mientras que las posiciones futuras lejanas, Julio 2019 está cotizando a 152,7 U$S. Con esto el mercado ya me está diciendo que el maíz más barato en los Estados Unidos será el maíz de oferta temprana en el comienzo de la cosecha y también será el maíz más barato para la exportación y para la oferta en el mercado mundial del primer país exportador de maíz del mundo.

Por este motivo, el precio del maíz disponible en la Argentina cotiza a 140 U$S la tonelada mientras que los precios de la nueva cosecha, Abril 2019, supera los 146 U$S. Podemos decir que en estos momentos el mercado está operando en modo de cosecha nueva.

En tanto, por la gran oferta de maíz disponible, al ingresar al circuito comercial la cosecha de maíz tardío y de segunda, durante julio y agosto, en un momento donde está ingresando este cereal americano al mercado mundial, explica porque nuestro mercado está deprimido y el futuro nueva cosecha se mantiene sostenido a firme y con un carry (suba) de 6 U$S la tonelada con respecto al maíz disponible.



SOJA

Mientras que el mercado de soja, en nuestro país, se está comportando con la lógica de una caída en el precio cuando ingrese al mercado la oferta de la nueva cosecha en Mayo 2019. Hoy la soja disponible está cotizando a 258 U$S la tonelada y su equivalente de 10 mil pesos la tonelada, en tanto que para enero la soja está cotizando a 270 U$S la tonelada.

Para tomar una mejor decisión de venta, si vender soja disponible ahora o vender futuro enero, debemos considerar la

cotización del dólar futuro para ese mes. El cierre del miércoles anterior, antes del anuncio del acuerdo con el FMI, mostraba un dólar a 44,15 $/U$S vendiendo soja futura y dólar futuro, llegó a un precio en pesos de la soja en enero de 11,920 $ la tonelada. Por su parte, la cosecha de soja en Estados Unidos llegó la semana semana al 14% contra el 6% de la semana anterior y el 9% de la campaña pasada.

El conflicto China y EE. UU. sigue impactando negativamente en el mercado. La soja en Chicago entre noviembre y agosto 2019 muestra una ganancia de 20 U$S la tonelada, confirmando que la soja más barata en el mundo es la de octubre/noviembre cuando ingresa la oleaginosa americana al mercado mundial.

Con respecto a los precios de la soja de la nueva cosecha argentina, mayo 2019, hoy está cotizando en niveles de 252 U$S/ton y con un cierre de dólar futuro Mayo de 49,3 $/U$S, llegando a un precio en pesos de 12.420 $/tonelada.

Y aquí está lo interesante para destacar, la suba proyectada en el tipo de cambio, léase el valor del dólar, fue más que

suficiente para compensar la baja del mercado entre el disponible y la soja de la nueva cosecha. Sin embargo, nos

preguntamos ¿es sostenible el actual nivel del dólar futuro, si todavía no sabemos cómo se va a comportar el dólar spot o

disponible, una vez conocido el nuevo plan económico anunciado a mitad de semana?

Entonces, productores, tengan en cuenta que la nueva variable que hay que considerar ahora, además del precio de los commodities, es la banda del dólar que definió el FMI en el rango de 34 $ y 44$ por dólar.

Vamos a estar frente a un escenario de mercado con un tipo de cambio muy volátil y de difícil predicción su comportamiento. En definitiva será una timba absoluta saber cuál va a ser el precio real de venta del productor hasta tanto no se estabilicen todas la variables de la microeconomía, dólar, tasas, inflación y gasto público.

El productor en tanto debe seguir de cerca la evolución del dólar, y en el momento que toque el techo máximo de la banda, 44 $/U$S, deberá vender o fijar si está pensando hacerlo en estos próximos días o semanas.



LAS VENTAS DE

LOS PRODUCTORES

El productor ha tenido la precaución de vender a futuro en forma anticipada buena parte del saldo exportable de trigo, algo menos en el caso del maíz, y casi nada en el caso de la soja. En el caso de trigo las ventas de los productores al 19 de septiembre llegaban a un acumulado de 5,8 millones de toneladas a precio hecho, de un saldo exportable esperado de 15 millones de toneladas. Así ha vendido el 40% del saldo exportable total. La estrategia de los exportadores será comprar en cosecha, en el periodo Nov-Dic-10 Enero, por lo menos otras 5 millones de toneladas y ahí deberán competir con los molinos que hasta el momento han comprado solamente 147 mil toneladas.

La caída en el consumo de alimentos básicos, como lo es la harina y sus derivados, la incertidumbre del comportamiento del consumidor, han paralizado el accionar de los molinos, y veremos mayor actividad compradora en pleno momento de la cosecha.

En lo que hace al maíz, los productores llevan vendidas en forma anticipada para entrega abril 2019, un total de 2,6 millones de toneladas, de un saldo exportable proyectado de 27 millones de toneladas, el cálculo indica que las compras de la exportación vemos que no llegan al 10% de las exportaciones totales. Este puede ser un factor "bullish" , alcista, para el mercado pues habrá firme demanda por maíz físico en plena cosecha. Y principalmente del maíz sembrado temprano que se cosecha durante marzo y abril.

Por algún motivo la soja, el cultivo con la mayor producción esperada y con el mayor potencial de baja del mercado no sido tomado en cuenta por el productor a la hora de privilegiar la venta anticipada de una parte de su cosecha. Aclaramos que tampoco se trata de vender el 100% de algo que todavía no se ha sembrado sino de tener la mínima precaución de

tener cubiertos por los menos el costo de producción o los compromisos a cosecha.

El comportamiento del productor, en lo referente a coberturas y venta anticipada futura de su cosecha, obedece más al racional de pensar, "si todavía no lo sembré como lo voy a vender".

Para finalizar, un viejo proverbio sefaradí, "nadie se fundió por ganar poco".



(*) Socio Fundador de GuruMarket. (Especial para NA)