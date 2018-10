Del Potro sufriendo

El argentino Juan Martín Del Potro afirmó que está sufriendo con un virus y revisando su salud "cada hora", tras lograr este miércoles su pase a octavos del torneo de Shanghai, una ronda a la que accedió asimismo el suizo Roger Federer tras sufrir para eliminar al ruso Daniil Medvedev.El argentino, cuarto jugador del mundo, perdió el domingo la final del Open de China, en Pekín, ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, revelando después que no se encontraba bien. Tres días después, el tenista de 30 años parece no haberse recuperado, pero pese a todo derrotó en segunda ronda de Shanghai al francés Richard Gasquet, por 7-5, 7-6 (9/7). Tosiendo en su rueda de prensa posterior, Del Potro afirmó que: "no fue fácil para mí jugar hoy, hice lo que pude. No corrí mucho".