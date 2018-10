3 Años de prisión a joven por delitos en Frontera

Un joven de 22 años identificado como Ariel Jose Ñañez fue condenado a tres años de prisión por cinco hechos delictivos que cometió en la ciudad de Frontera (departamento Castellanos).

Así fue resuelto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

La fiscal que investigó los hechos ilícitos es Mirna Segré. La condena a Ñañez fue por ser coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma no habida (primer y cuarto hecho); robo (tercer hecho); robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada (quinto hecho) y en calidad de autor por el delito de robo en grado de tentativa (segundo hecho).



CONTRA LA

PROPIEDAD

Los delitos que investigó Segré fueron cometidos por Ñañez entre mayo de 2016 y mayo de este año en la ciudad de Frontera.

El primero de los ilícitos fue en horas de la madrugada del sábado 21 de mayo de 2016. “Ñañez -junto a otro masculino cuya identidad se desconoce al momento- apuntó con un arma de fuego (la cual no pudo ser habida) y sustrajo un celular a un hombre que se encontraba en la calle 100 de Frontera" relató la fiscal.

Ñañez cometió el segundo delito aproximadamente a las 23:00 del domingo 17 de enero de este año. Segré informó que “el condenado abordó violentamente a dos menores de edad e intentó sustraerles un parlante portátil y un celular. No pudo concretar su accionar por la intervención de los vecinos que auxiliaron a las víctimas y aprehendieron a Ñañez hasta que llego la policía".

El sábado 27 de enero de este año el condenado cometió el tercer hecho ilícito. “Alrededor de las 7:00 de la mañana, Ñañez junto a otro masculino (que no ha sido identificado al momento) se aproximaron a una mujer y le arrebataron la mochila con sus pertenencias. Luego fueron perseguidos por el padre de la víctima hasta cercanías de su domicilio, siendo identificado Ñañez por el progenitor de la mujer. La víctima resultó con heridas de carácter leves" detalló la fiscal del MPA.

El lunes 2 de mayo volvió a delinquir y robó en un domicilio en calle 102 al 400 de Frontera. “Mientras un hombre sacaba su vehículo del garaje fue sorprendido por Ñañez y otra persona no identificada quienes, con un arma de fuego tipo revólver (que no pudo ser habida), le sustraen del asiento del acompañante sus pertenencias y la llave del auto”, enumeró Segré.

Finalmente, el jueves 5 de mayo de este año cerca de las 21:15 cometió el último ilícito junto a otros dos masculinos cuyas identidades se desconocen. "Sustrajeron dinero de un almacén en calle 1 al 2900. Ingresaron y apuntaron con un arma de fuego apta para efectuar disparos -pero sin contar con municiones- a la dueña del local. En ese momento ingresa el esposo de la víctima y trata de detener a los masculinos. Dos logran escaparse mientras que Ñañez queda forcejeando con el hombre. En esta circunstancia se le cae el arma de fuego tipo revólver al condenado y luego se da a fuga con el dinero sustraído. El arma (sin municiones) es entregada al personal policial por las víctimas" concluyó la fiscal Segré.