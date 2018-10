Empieza la última

Con un par de adelantos de los 3 confirmados, esta noche se pondrá en marcha la 13ª y última fecha del Torneo Clausura de Primera A liguista, recordando que os juegos que podrían definir al campeón en irán el domingo a las 15.30. Por tal motivo, hoy jugarán para terminar lo más arriba posible y cerrar el año de la mejor manera, Brown de San Vicente vs. Quilmes, desde las 21:30, y el descendido Argentino de Humberto vs. Unión de Sunchales. En tanto, mañana, desde las 22, adelantarán el Dep. Ramona que deberá jugar la Promoción, vs Ferrocarril del Estado.

Posteriormente, la jornada se completará el domingo con estos encuentro: a las 15.30, Deportivo Libertad vs. Deportivo Tacural, 9 de Julio vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Ben Hur, Sportivo Norte vs. Florida de Clucellas.

Posiciones del Clausura: Peñarol 24 puntos; Ben Hur 22; Florida 21; Atlético 19; Quilmes 18; Sportivo 18; Ferro 17; 9 de Julio 16; Brown 15; Libertad 13; Ramona y Unión 11; Tacural 9; Humberto 5.