Prueba ante Irak con la vuelta de Romero

La Selección argentina de fútbol se enfrentará esta tarde a su par de Irak en un partido amistoso a jugarse en Arabia Saudita que marcará el regreso del arquero Sergio Romero al elenco nacional. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.45 hora argentina en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd del país árabe y, si bien el entrenador Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo, es un hecho la vuelta de Romero.

El guardavallas había quedado desafectado del Mundial de Rusia 2018 por Jorge Sampaoli, el entonces técnico del conjunto nacional, por sufrir un cuadro de bloqueo articular en la rodilla derecha. Ante la ausencia de Franco Armani, quien sufrió una lesión muscular y no viajó a Arabia Saudita, Scaloni colocará en el arco a Romero mientras que el defensor Nicolás Otamendi estaría en el banco de suplentes y jugaría el próximo martes ante Brasil.

Otra de las novedades destacadas es la presencia de Rodrigo De Paul, quien será titular en la primera citación en la Selección.

Esta será la segunda gira de la Selección argentina sin el futbolista Lionel Messi en el plantel ya que el jugador del Barcelona de España tampoco estuvo en los encuentros que se llevaron a cabo en los Estados Unidos (triunfo ante Guatemala 3- 0 y un empate frente a Colombia 0-0).



HACE 29 AÑOS

Por su parte, el equipo de Irak también tendrá su estreno ya que comenzará una nueva etapa bajo la conducción del flamante entrenador Srecko Katanec, con la mira puesta en la Copa de Asia-2019. El conjunto iraquí contará con el regreso de dos de sus principales figuras, el extremo Justin Meram, que se desempeña en el Columbus Crew de la MLS estadounidense, y el delantero Osama Rashid, de buen desempeño en la Liga de Portugal.

La particularidad del partido es que la Selección de Irak hace 29 años derrotó a Argentina en Arabia Saudita por 1 a 0, el mismo lugar donde se jugará el amistoso de hoy. Ese encuentro se disputó en febrero de 1989 por el Mundial Sub 20 de Arabia Saudita, en el cual Argentina e Irak se vieron las caras en el Estadio Rey Fahd por la tercera fecha del Grupo D. Radhi Shenaishil, quien actualmente es entrenador y llegó a dirigir a la selección iraquí, convirtió en ese momento el único tanto de penal.



“LA IDEA ES GANAR”

El entrenador interino de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró ayer que la idea es "ganar los dos partidos" ante Irak y Brasil, en Arabia Saudita, pero aclaró que lo "importante es el proceso". "Tenemos que jugar mañana -por hoy- y ganar. Es la mejor manera de disfrutar el siguiente partido. Nosotros estamos acá para brindar el máximo y para ganar la mayor cantidad de partidos. Claro que el resultado también cuenta y es importante, pero más es el proceso que le vamos a dejar al próximo entrenador", señaló en la conferencia de prensa en Rihad, previa al partido con Irak.

No obstante, Scaloni aclaró que los once elegidos para arrancar de titulares lo hizo porque "están mejor. No significa que no sean los mejores para el partido con Brasil, pero no sé si jugarán los mismos 11, pero si me dan buenas señales podrían repetir". En tal sentido el entrenador albiceleste indicó que los jugadores "necesitan estar apoyados, porque son los mejores que hemos vistos con los dos días de entrenamiento que tuvimos".

En torno al clásico ante Brasil agregó que es "un partido especial que todo el mundo quiere ganar, más a nuestro eterno rival, pero habrá tiempo de hablar eso. Primero pensamos en el partido de mañana y luego pensaremos en Brasil". "No cambia nada (su interinato). Este es un interinato y más allá del resultado, el futuro lo decidirá la AFA y nosotros estamos acá para dar lo máximo y darles lo máximo a los jugadores. Claro que el resultado es importante, yo soy muy resultadista, pero ahora lo más importante es que busquen otra cosa", enfatizó. Por último, Scaloni le bajó el tono a las polémicas ausencias de Franco Armani (River) y Cristian Pavón (Boca) en la gira de la Selección debido a lesiones, y aclaró que está "tranquilo" dado que habló con ambos jugadores "y de ahí en más como entrenador es un tema cerrado".