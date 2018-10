Choque frontal entre auto y moto en peligroso cruce

Siendo aproximadamente las 18:15 de la tarde de ayer, un automóvil y una moto colisionaron de frente en la muy peligrosa esquina que conforman Av. Estanislao del Campo y calle Mariano Vera en barrio Pizzurno.Ocurre que en el punto de intersección de ambas arterias, los carriles se encuentran frontalmente, y no siempre los que circulan por Mariano Vera frenan con la distancia prudente necesaria, ni todos los autos que vienen por la Avenida desde el sector suroeste de la ciudad vienen a la velocidad máxima permitida, sino más rápido.En este suceso vial colisionaron de frente una motocicleta Zanella 110 c.c. de color gris, y un automóvil Citroën Picasso C4 del mismo color.El automóvil venía por calle Mariano Vera y de frente venía la moto por Av. Estanislao del Campo.La motocicleta era conducida por un hombre de 40 años -que “la sacó barata”- ya que fue trasladado por una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107 al Hospital Jaime Ferré para observación aparentemente solo con lesiones leves (excoriaciones).Por otra parte, en el automóvil se conducía una pareja -hombre y mujer- de mediana edad, que no experimentaron lesiones.Actuó en el lugar personal policial de la Comisaría 2ª.* En intersección de calles Florencio Sánchez y Gobernador Crespo -barrio Belgrano- ocurrió una colisión. Formaron parte de la misma un automóvil marca Chevrolet, modelo Vectra, al mando de un joven de 23 años y un automóvil marca Ford, modelo Ecosport guiado por una mujer de 31. A raíz de dicho suceso resultó con lesiones leves el joven. Trabajaron en el lugar personal policial de la Comisaría Nº 1 de Rafaela.* En tanto, según publicó el portal internet de este Diario, cerca de las 17:00 de ayer se produjo un siniestro vial en la zona del microcentro rafaelino, donde no se habrían registrado personas lesionadas sino sólo algunos bollos en los vehículos. Todo sucedió en la esquina de las calles Chacabuco y Bv. Hipólito Yrigoyen de nuestra ciudad, entre un automóvil de color gris y una camioneta VW de color blanco.