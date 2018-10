Productores tamberos vuelven a reclamar más precio por la leche

La cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires asumió esta vez el descontento de los productores ante la falta de rentabilidad de sus tambos al convocar a una movilización simultánea frente a las plantas lácteas de la empresa La Serenísima ubicadas en las ciudades de Trenque Lauquen y General Rodríguez. Las concentraciones, que se realizarán a partir de las 10, fueron convocadas por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y en los últimos días han logrado la adhesión de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Productores de Leche (APL) y la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) entre otras entidades ligadas a la actividad agropecuaria.

Desde Meprolsafe, que tiene su sede central en calle Pellegrini de Rafaela, respaldaron la protesta de los productores bonaerenses. "Necesitamos una urgente recuperación del precio, si bien viene aumentando lo que producimos no lo hace al ritmo de lo que lo necesitamos ante el aumento de los costos. Hoy producir un litro de leche supera los $ 10 pero nosotros estamos cobrando $8 y más allá de la promesa para este mes de una recomposición adicional de $0,50, con la cual llegaremos a los $8,50, aún estamos lejos de lo que realmente necesitamos", planteó el titular de la entidad, Fernando Córdoba.

"Además las altas tasas de interés tornan inaccesible el crédito en las entidades bancarias justo cuando se requiere capital de trabajo para financiar la siembra de maíz. El sector no es rentable ni consigue crédito, esto no es de ahora sino que viene de hace mucho tiempo. Es difícil seguir en estas condiciones", remarcó el titular de Meprolsafe en diálogo con el programa Aldo Dirán de Radio Galena. "Desde hace bastante tiempo, el productor tambero es mala palabra en el sistema bancario y esta suba de tasas con la caída del consumo interno no ayudan para nada. Vos entregás la leche y no sabés qué precio te van a dar y cuándo lo vas a cobrar. No hay ningún sistema de seguridad que te cubra ante una posible tentación de pago por parte de las empresas", enfatizó.

Córdoba advirtió que "los tamberos estamos desprotegidos y el gobierno nacional no viene haciendo nada para regularizar esto y para darle previsibilidad al productor". En relación a las instancias de diálogo con el Gobierno nacional, el dirigente expresó que "las reuniones continuaron, se están llevando a cabo periódicamente todos meses, pero el tema es que no hay avances concretos, se arman distintas comisiones que no conducen a nada y lo único que hace el gobierno es ganar tiempo sin dar soluciones, por eso la bronca y la necesidad de manifestarse por parte del productor".

Consultado sobre la relación que mantienen los productores con la industrial, admitió que sigue siendo la de "debilidad". Al respecto, sostuvo que "con la industria tenemos la misma relación de siempre, ellos fijan el precio de la leche de manera unilateral, hacen los análisis de la materia prima y nos pagan cuando quieren, estamos atados a este sistema perverso".



APL Y SRA

"La Asociación de Productores de Leche comunica que, ante la prolongada e inédita crisis que sufren los tambos, apoyala movilización convocada por los productores de la cuenca del Oeste y del Abasto reclamando soluciones", señaló esta entidad.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina afirmó que "acompaña a los productores que quieren mostrarle a la sociedad la situación de quebranto que atraviesan, producto del impacto que generó la devaluación del peso sobre los costos de producción". En ese sentido, solicitó al sector industrial que "acelere los mecanismos que permiten trasladar a los precios de la materia prima con mayor rapidez los beneficios asociados a la realización de los negocios de exportación" a la vez que pidió a la cadena comercial que "se ponga a disposición para acortar los plazos de pago, y de esta forma evitar el rompimiento de la cadena de pago". Además, reclamó al Estado que "revise la situación tributaria del sector, y que facilite el proceso exportador sobre todo de las pymes lácteas y que monitoree la compra venta de leche cruda entre industrias".