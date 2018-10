Luis Castellano expuso sobre el “Modelo Rafaela”

En el marco de la “XIV edición de Gobierno y Servicios Públicos” y la “2da Smart Activa”, Luis Castellano participó, ante un nutrido auditorio, de una mesa de diálogo con pares de otras ciudades sobre la temática “Gobierno y Servicios Públicos Innovadores, Inteligentes y de Calidad”.Allí, Luis Castellano se refirió a los desafíos actuales que enfrentan los gobiernos locales diciendo que “en los últimos 25 años hemos pasado del clásico ABL (alumbrado, barrido y limpieza) más algunos temas de tránsito y alguna obra pública a tener que atender la demanda de empleo, educación, seguridad, vivienda, desarrollo económico y medioambiente”.En definitiva, “una batería de demandas hacia los gobiernos locales, hacia los que estamos en el territorio todos los días”.El intendente fundamentó este cambio en un evidente “corrimiento de las responsabilidades provinciales y nacionales sin que nadie no haya invitado a debatirlo”.“Ese corrimiento vino sin que se discuta el tema de la coparticipación para los gobiernos locales”; agregó Castellano.DIFERENTES CIUDADES EN UNALuis Castellano propuso en su exposición planificar “diferentes ciudades en una” de manera consensuada con los distintos actores del territorio y pensar en algunos ejes de trabajo.Aplicándolo al ejemplo de nuestra ciudad, el intendente empezó por señalar que “uno de esos ejes es la ciudad sustentable que resuelva el problema de los residuos, del agua, la energía” entendiendo que vamos hacia una ciudad ambiental.“En Rafaela pasamos de tener un basural en donde la basura se quemaba a tener un Complejo Ambiental en donde hoy se instalan empresas de reciclaje de aceites minerales y vegetales, cubiertas, envases plásticos, entre otros”; expresó el mandatario.Castellano mencionó que “debemos agregar en el esquema la movilidad”. “Tenemos una ciudad ‘fierrera’ que está identificada con el automovilismo y una de las bases productivas es la metal mecánica, pero sin embargo estamos planteando una ciudad ‘contracultural’ donde se propone sacar el auto del centro, pensar una red de ciclovías y ciclocarriles donde se le dé prioridad al peatón y se fomente el uso de los espacios públicos abiertos para la práctica deportiva para no llegar al momento donde todo colapse”.UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADESCastellano expuso que “una ciudad de oportunidades es una ciudad que esté pensada para la mayor cantidad de gente posible; cuando se piensa en Rafaela, en donde hay una matriz productiva muy fuerte, debemos pensar indefectiblemente en vincular la educación y la capacitación con el empleo; pensar en la formación de oficios para poder darle una oportunidad a alguien que no la tiene en alguna empresa de la ciudad y es ahí donde proponemos una cantidad de programas que vinculan al sector educativo con el productivo”.El intendente definió que “una ciudad que vincule a la educación con el trabajo es clave para pensar en el desarrollo”.AREA METROPOLITANAMirando hacia la Rafaela de los 150 años, el intendente Luis Castellano expuso que “no podemos seguir pensando a la ciudad en términos de ciudad sino que lo tenemos que pensar como Región Metropolitana; pensar solamente en que hay 3000 chicos que llegan a estudiar a Rafaela desde los pueblos de la región obliga a pensar en términos de transporte, de alquileres, de la creación del Consejo Universitario en donde participan todas las casas de estudio; pensar en el Area Metropolitana es un desafío enorme para Rafaela”.Luis Castellano finalizó su alocución diciendo que “discutir el uso del suelo, los residuos, el transporte, las vías de comunicación con nuestros pueblos vecinos es fundamental”.