La CGT no descarta otro paro antes de fin de año

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El líder de la CGT Héctor Daer aseguró ayer que no se descarta "ningún paro ni movilización" contra el Gobierno antes de fin de año, y evaluó que la central va "hacia una puja muy conflictiva" con la Casa Rosada. "No descartamos ningún paro ni movilización", destacó el dirigente de la CGT, que ahora conduce a la confederación junto a Carlos Acuña, luego de la salida de Juan Carlos Schmid del triunvirato.

A dos semanas de haberse realizado el cuarto paro nacional contra la gestión del presidente Mauricio Macri, el dirigente cegetista sostuvo: "Vamos hacia una puja muy conflictiva con el gobierno nacional".

Daer se refirió también a la renuncia de Schmid al triunvirato y si bien dijo que "hubiera preferido que siguiera", señaló que se trató de una "decisión personal". "No vamos a incorporar a nadie para reemplazarlo", indicó el integrante la conducción de la central obrera en declaraciones a radio El Destape.