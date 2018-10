Pichetto y Cristina otra vez se pelearon en el Senado

BUENOS AIRES, 11 (NA).- El Senado aprobó ayer por unanimidad un proyecto de comunicación que apunta a dejar sin efecto la resolución que aplicó un aumento adicional retroactivo en las tarifas del gas y encomendó al Poder Ejecutivo negociar una alternativa con las empresas, "sin costo para los usuarios".

La iniciativa, que se aprobó con 63 votos, plantea "dejar sin efecto" la resolución 20/2018 por la cual la Secretaría de Energía estableció fijar en las tarifas de gas a partir de enero próximo un aumento adicional en 24 cuotas para compensar a las empresas distribuidoras de gas por la devaluación.

Además, en el segundo de sus dos únicos artículos el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo que lleve adelante "negociaciones con las empresas proveedoras de gas natural, sin costo para los usuarios".

El kirchnerismo había sido la única bancada que anticipó su voto en contra por considerar que no debe ser el Estado el que se haga cargo de pagar ese aumento para compensar a las empresas por la devaluación, pero finalmente acompañó la votación.

La iniciativa unificó cinco proyectos de ley que apuntaban a derogar la resolución y que el conjunto de la oposición iba a tratar de aprobar en la sesión de esta tarde, hasta que el Gobierno les comunicó que dejaría sin efecto la medida.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, concurrió personalmente al Senado horas antes de la sesión a informar esto a los jefes de bloque, tras lo cual los senadores de Cambiemos y del Bloque Justicialista acordaron aprobar el proyecto de comunicación.



MAXIMA TENSION

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, y la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner protagonizaron ayer una nueva pelea en el recinto de la Cámara alta, en el marco del debate sobre el aumento en las tarifas del gas.

"Su orgullo es infinito", le lanzó Pichetto a la líder del Frente para la Victoria, en momento en que la senadora lo criticaba fuera de micrófono por su discurso, en el que salió al cruce de las manifestaciones que minutos antes había realizado la ex mandataria.

Cristina Kirchner había planteado sus críticas al acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la gran mayoría de las bancadas del Senado para avanzar con un proyecto de comunicación sobre el tema, mientras el Gobierno evalúa los mecanismos para que sea el Estado el que afronte el aumento.

Cristina Kirchner señaló que no se puede derogar una resolución del Ejecutivo con un proyecto de comunicación y que la solución que propuso el Gobierno no era tal: "Hay que pensar en la legalidad y los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas".

Visiblemente molesto por ese discurso, Pichetto señaló que el proyecto es "un mensaje vigoroso" y pidió "valorar" que "el Senado logró parar esta medida", tras lo cual agregó: "En la política, lo que importa es el mensaje, la señora ex presidenta debería saberlo".

La líder del Frente para la Victoria comenzó entonces a criticar al senador justicialista fuera de micrófono y a cuestionar con mayor énfasis el acuerdo con el Ejecutivo.

"Yo la escucho con mucha atención, pido que me respete", expresó Pichetto, que todavía estaba en uso de la palabra y, mientras la ex mandataria continuaba criticándolo, agregó: "No, claro, usted nunca se arrodilló. Su orgullo es infinito".