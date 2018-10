Ya se puede cargar la SUBE en las UGS dispuestas por el municipio

La Municipalidad de Rafaela informa a los usuarios de la tarjeta SUBE que se habilitaron 3 puntos municipales de recarga garantizando la carga real del monto que cada usuario demande.Los puestos de carga son los ubicados en Parque Malvinas (Tucumán 110; lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30), Hall Municipal (Moreno 8; lunes a viernes de 7:15 a 12:30) y Terminal de Omnibus (Avenida Ernesto Salva 1608; lunes a viernes de 6:30 a 20 y sábados de 6:30 a 15:30).Además, en las UGS el usuario del transporte público municipal podrá: registrar la tarjeta SUBE, recibir asesoramiento sobre el servicio, aplicar la Tarifa Social Federal en caso de corresponder, solicitar la baja de su tarjeta por pérdida, robo o rotura, iniciar y finalizar gestiones de reintegro de saldo y conocer los Puntos SUBE más cercanos para realizar recargas.Vale señalar que existen actualmente más de 40 puntos de recarga en toda la ciudad, algunos de los cuales también comercializan la tarjeta.Vale aclarar que no existe facultad legal que permita que un centro de recarga de la tarjeta SUBE cobre plus sobre la carga que el usuario desee realizar.Disposiciones legales lo establecen claramente; es por ello que, ante la ocurrencia de casos de cobro de plus, el usuario puede hacer la denuncia en alguna de las Unidades de Gestión de Servicios (UGS), vía web a https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/Webforms/Admin/Views/denuncia-punto-sube.aspx o al teléfono 0800-777-7823.El Gobierno Municipal recomienda a los usuarios poseedores de la TEP que, una vez finalizada su carga, adquieran la SUBE ya que hacia fin de año sólo se podrá viajar en minibús utilizando la tarjeta SUBE.