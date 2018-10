Macri: "Sé que cuesta y que hay que ajustarse para llegar a fin de mes"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Mauricio Macri se refirió ayer a la dura situación económica y volvió a reconocer que la Argentina enfrenta "un momento difícil" en el que "hay que ajustarse para llegar a fin de mes". "Sé que cuesta, sé que estamos pasando un momento difícil, en que hay que ajustarse para llegar a fin de mes", admitió el mandatario.Al encabezar la inauguración del Metrobús de Morón acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe de Estado instó, sin embargo, a "confirmar" que el país tomó "el camino correcto". "Es ahora cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos de que tomamos el camino correcto, el de la verdad, el de la transparencia, el del trabajo en equipo. Ahí se construye la Argentina que queremos y soñamos", remarcó.En medio de los cuestionamientos que enfrenta el Gobierno por autorizar incrementos de las tarifas de gas a causa de la devaluación, Macri expresó: "No más mentiras, no más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después nos enteramos de que tenemos que levantar una deuda tremenda, de años". "Lo estamos haciendo con coraje, con amor porque este es nuestro país, acá queremos vivir y que nuestros hijos tengan futuro", añadió.Asimismo, el Presidente criticó al Gobierno anterior al destacar el plan de obras que lleva adelante su gestión: "Ahora son obras que las podemos pisar y tocar, que empiezan y terminan en las fechas que prometimos, que son hasta 40 por ciento más baratas que lo que eran en el Gobierno anterior"."No son más sinónimo de corrupción, son más esperanza, alegría, nos dicen que podemos cambiar la realidad", añadió el jefe de Estado. Afirmó: "Esto no es cartel, no es discurso, no es chicana: es concreto. Esto se pisa y no te lo saca nadie. Se hace honestamente, cumpliendo los plazos. No hay palabras, no hay gritos, no hay violencia: hay hechos concretos".PLAN DE CONECTIVIDADPor otra parte, Macri encabezó ayer el lanzamiento del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad y subrayó que "en cada rincón del país debe haber acceso a internet y conexión de celular a la altura del Siglo XXI". "Hablar de telecomunicaciones es hablar de desarrollo, de igualdad de oportunidades, de futuro", sostuvo el mandatario.Durante el acto realizado en el Museo Casa Rosada, el jefe de Estado remarcó que "la manera de crear más y mejor empleo es con una economía dinámica y pujante, donde la tecnología juega un rol fundamental". "El desafío es estar a la altura de un mundo que es cada vez más competitivo. Por eso es fundamental que cada vez más argentinos tengan acceso a internet y a una conexión de celular a la altura del Siglo XXI y eso tiene que ser en cada rincón del país", manifestó.Y destacó: "Cuanto mejor conectados estemos, mejores productos y servicios vamos a poder ofrecer. Estamos en el principio de una verdadera revolución en el acceso a contenidos, capacitación que los argentinos necesitamos y queremos".En ese sentido, el líder de PRO brindó algunas cifras respecto a la materia: "En 2015 teníamos 6.500 kilómetros de fibra óptica federal operativa y hoy hay más de 30 mil kilómetros iluminados. Había menos de 1.500 escuelas rurales conectadas: hay hay más de 2.300 conectadas a internet satelital, a través de ArSat 1 y 2"."Estamos trabajando para llevar conectividad a cada rincón del país y que el servicio sea más rápido y accesible, para que todos puedan aprovechar al máximo las oportunidades de la transformación digital. A fines de 2019 más del 90% de la gente va a estar conectada a internet móvil 4G y eso que arrancamos la gestión con 10%".Asimismo, Macri aprovechó la oportunidad para anticipar que el Gobierno va a "bajar el precio mayorista de internet que comercializa ArSat y esto va a beneficiar a más de 550 localidades conectadas a la red federal de fibra óptica".