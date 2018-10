"Estamos formando a los futuros Leones"

Estos Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollan en la Argentina desde el pasado fin de semana van a dejar una estela de controversias y también de buenos legados, que el tiempo se encargará de ubicar en su debido lugar. Por el momento son insinuaciones las que en el aspecto deportivo se manifiestan, pero el tiempo de asimilación será menor con este tipo de contactos y niveles de competencia para los atletas argentinos.El hockey es una de esas disciplinas que a fuerza de convicciones en la ejecución de un proyecto estable, consiguió instalarse entre las potencias y sus jugadores más notables, en figuras olímpicas incuestionables, como por ejemplo Luciana Aymar, multicampeona con La Leonas y embajadora de estos juegos en Buenos Aires.En varones los procesos parecieron más expeditivos; esa supremacía en esta disciplina que el seleccionado de mujeres concentró durante casi dos décadas, levantado trofeos y exhibiendo medallas por todo el mundo (excepto las de campeonas Olímpicas, materia pendiente), comenzó a encontrar una buena competencia entre los hombres y si bien en nuestro país es mucho más alto del porcentaje femenino que lo practica, Los Leones sorprendieron al mundo en Rio de Janeiro y se quedaron con la presea dorada ganándole una histórica final a Bélgica.Carlos Retegui, entrenador de ese equipo (ya había dirigido a Las Leonas en su segunda consagración mundial en el torneo disputado en Rosario), conduce a los dos equipos juveniles que nos representan en estos Juegos en Buenos Aires y después de la victoria frente a Polonia 5 a 2 en varones, nos dejó estos conceptos: “Este es un juego diferente, en la modalidad de 5 jugadores, más intenso, más anaeróbico y estamos tratando de entrar en ritmo, de manera de llegar a las últimas llaves con posibilidades de medalla. Hoy jugamos bien y entiendo que vamos a conseguir el pico de funcionamiento en los próximos juegos”.Además, agregó a manera ilustrativa una definición sobre las diferencias del Hockey reducido y del tradicional: “el mensaje no cambia, estos chicos ya son hombres y cualquiera puede jugar con los mayores; los valores y los principios son los mismos por más que se trate de una competencia de adolescentes, en definitiva, estamos formando los futuros Leones”.En estos Juegos Olímpicos de la Juventud se incluye el hockey5s, una adaptación con 5 jugadores por lado que debutó hace cuatro años en Nanjing. En esta versión reducida se ofrece un juego rápido y vistoso en una cancha rectangular con 55 metros de largo y 41,70 de ancho aunque en este caso lo recomendado son 48 mts de largo y 31,76 de ancho mientras que las tablas que rodean el campo tienen una altura de 25 centímetros. Respecto al tiempo de juego, se juegan dos períodos de 10 minutos, con un descanso de dos minutos. Otro dato es que dentro del campo de juego hay 5 jugadores por lado, incluido el arquero y se permiten cuatro sustitutos, con cambios ilimitados.Tanto El Chapa Retegui como Lucha Aymar coinciden con el pronóstico de un buen final para ambos seleccionados, autoridad y prestigio no les faltan como para no repetir tales augurios.