Confía en que lo van a poder revertir

Víctor Bottaniz no seguirá siendo el entrenador principal de Atlético de Rafaela y si bien no fue un interinato, el junto a su cuerpo técnico, continuará en Alberdi, pero en el fútbol amateur.

Ayer, en el retorno del plantel profesional a los trabajos luego de la caída, la tercera seguida en el torneo de la B Nacional, del domingo ante Brown de Puerto Madryn el propio Bottaniz estuvo al frente del equipo, previa charla en el gimnasio del Predio del Autódromo con los futbolistas.



“Esto es fútbol y hay que tener la valentía y saber que cuando uno no consigue lo que quiere, dar un paso al costado”, remarcó Lito en conferencia de prensa. Y advirtió: “Estamos con un profundo dolor, nos hubiese gustado que las cosas nos salgan mejor, principalmente en estos últimos diez días. Somos gente del club, trabajamos siempre y queremos lo mejor para Atlético”. “Nada raro, ojalá puedan solucionar rápido la llegada del próximo entrenador y mientras tanto nosotros seguimos colaborando con los chicos hasta nuevo aviso”, explicó.



A pesar de la situación y el momento por el cual atraviesa la “Crema”, hoy ya su ex entrenador, admitió: “Nosotros somos gente del club, trabajamos para el club como fue en su momento el interinato. El hecho de que no continúe es justo que también podamos colaborar en este momento en donde el club no tiene definido el entrenador. No hay nada raro, tampoco pasamos a ser los peores, me parece que podemos conducir el entrenamiento colaborando con el club y la misma gente, nos conocemos desde hace un montón de años”. Y agregó: “La idea era otra, ser competitivo y estar a la altura, no se nos dio y esto pasa, en fútbol pasa, pasan los entrenadores y no tienen su momento, la suerte, la capacidad o lo que quieran ponerle”.



Por otro lado, Bottaniz señaló: “Hay que tratar de seguir sumando, que se recuperen rápido los muchachos, este torneo recién está comenzando y hay tiempo para revertir, hacerlo al equipo competitivo y ojalá dios quiera nos pongan en el lugar que nosotros soñábamos poner a Atlético”. Y sumó. “Hay un grupo muy lindo, hay que recuperarlo, gente joven que tienen ganas de revertir esto así que ojala sea pronto”.



En lo referido a la no continuidad como DT del principal equipo albiceleste, Lito declaró: “Hemos charlado, bien, como parte de la familia de Atlético y ningún problema. No hubo ninguna condición de parte de los dirigentes, fue charlado con tranquilidad y consensuado, uno está tranquilo con lo que pasó. La reunión que tuvimos fue muy buena, queda que Atlético solucione el tema y desde nuestro lado colaborar”.



También hizo un análisis del momento fútbolístico por el cual atraviesa la “Crema”: “Hubo una serie de cosas, lesiones, jugadores importantes que no pudimos tener, pasaron cosas. Blondel con una distensión, el Flaco (Quiroga) lo mismo, Emiliano (Romero) que viene arrastrando su problema con la rodilla y nunca estuvo en condiciones ideales, a Maxi Casa que en la última semana venía con una carga del partido con Sarmiento, no son excusas pero son jugadores que tenían muchos minutos y en nuestra estructura eran importantes, más a lo mejor no haber ligado, en el fútbol también hay que tener, el rendimiento, la formación, la tranquilidad que uno trató de poner lo mejor y hemos hecho lo posible para revertirlo en el último partido, no se nos dio. Se complicó con la expulsión, fue un partido parejo, no jugamos bien”.



Por último, en lo referido a su futuro, Bottaniz contó: “Seguimos en la estructura del club, somos gente del club, veremos donde pero vamos a seguir. Si me tengo que ir me voy. No tengo ningún problema”.