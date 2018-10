El Oficial de Inferiores llegó a su fin

El torneo Oficial dede ladepuso en disputa su 22° y última fecha, instancia en la cual se terminaron de definir las dos categorías que faltaban, únicamente en la Zona Sur.Sportivo Santa Clara no perdonó y se consagró campeón en el certamen de Sexta, mientras que La Hidráulica hizo lo propio con el de Octava.El próximo sábado 13 se jugarán las finales en el estadio Germán Soltermam y desde el próximo lunes 15 darán inicio a los torneos Absolutos A, B y C. Antes, todo lo ocurrido en la última fecha del torneo Oficial.Aldao 1 (Esteban Zanabria) - Ind. Ataliva 1 (Alexis Tenorio), Bella Italia 0 - Ramona 0, Roca 0 - Tiro Federal 1 (Nicolás Orellano), Arg. Humberto 4 (Kevin Eier, Angel Rojas, Juan Zambelli y Uriel González) - U. Sancristobalense 0, Moreno 2 (Eugenio Gaido y Mateo Castillo) - Arg. Vila 0.Aldao 0 - Ind. Ataliva 1 (Bruno Villalba), Bella Italia 1 (Nahuel Gómez) - Ramona 1 (Benjamín Zuraconsky), Roca 0 - Tiro Federal 3 (Natanael Villalva, Rogelio Platner y Edgardo Ñañez), Arg. Humberto 1 (Fabricio Astesana) - U. Sancristobalense 0, Moreno 6 (Alejo Kestler, Jonatan López x 2, Alan Ferri y Mauricio Vera) - Arg. Vila 0.Aldao 1 (Ramiro Tulian) - Ind. Ataliva 2 (Sebastián Sereno x 2), Bella Italia 2 (Joaquín Heidegger y Marcos Stieben) - Ramona 4 (Mateo Guglielmone x 2, Mateo Masuero y Leandro Sandrone), Roca 1 (Enzo Roldán) - Tiro Federal 4 (Michael Villarruel x 2, Iván Pinardelli y Ademir Acosta), Arg. Humberto 3 (Ulises Duarte, Valentino Oggero y Agustín Palavecino) - U. Sancristobalense 2 (Catriel Retamar x 2), Moreno 5 (Nahuel Bett x 2, Yoel Barberis, Uriel Leiva y Benjamín Castillo) - Arg. Vila 0.Aldao 2 (Franco Duarte y Juan Leurand) - Ind. Ataliva 1 (Thiag Yeffei), Bella Italia 0 - Ramona 0, Roca 1 (Alexis Bustamante) - Tiro Federal 3 (Agustín Farías x 2 y Luciano Villarruel), Arg. Humberto 3 (Stéfano Mezzadri y Joaquin Trutali) - U. Sancristobalense 0, Moreno 1 (Franco Yacob) - Arg. Vila 0.Josefina 5 (Maximiliano Peletti, Kevin Gómez, Agustín Ribodino x 2 y Pablo Giubilatto) - Talleres MJ 0, Libertad EC 1 (Darien Vega) - Esmeralda 1 (Rodrigo Flores), La Hidráulica 1 (Agustín Merlol) - Bochazo 1 (Federico Godoy), Zenón Pereyra 1 (Diego Acosta) - San Martín 0, Atlético MJ 0 - Santa Clara 1 (Marcos Cavallo).Josefina 1 (Joel Gramaglia) - Talleres MJ 1 (Ticiano Moreno), Libertad EC 0 - Esmeralda 2 (Lorenzo Barale x 2), y Mathías Juárez), La Hidráulica 3 (Lucas Palacios, Ian Juárez y Lucas Luque) - Bochazo 0, Zenón Pereyra 3 (Lucas Domínguez, Tomás Areco y Juan Galante) - San Martín 1 (Yoel Pineda), Atlético MJ 0 -Santa Clara 1 (Valentino Feresin).Josefina 4 (Santiago Barrale x 2, Lautaro Arnaudo y Nahuel Acosta) - Talleres MJ 2 (Genaro Zapata x 2), La Hidráulica 1 (Ariel Peralta) - Bochazo 0, Zenón Pereyra 0 - San Martín 0, Atlético MJ 1 (Nicolás Dominino) - Santa Clara 0. A Esmeralda le dieron los puntos ya que Libertad E. C. no presentó la divisional.Josefina 0 - Talleres MJ 0, La Hidráulica 1 (Pablo Chávez) - Bochazo 0, Zenón Pereyra 3 (Lucas Bossio, Jesús Schalbetier y Benjamín Lenarduzzi) - San Martín 1 (Luca Bortolan), Atlético MJ 2 (Ramiro Jaime y Lonrezo Perusia) - Santa Clara 2 (Juan Suppo x 2). A Libertad EC le dieron los puntos ya que Esmeralda no presentó la divisional.