La definición va el domingo

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de LRF y quedó confirmada la programación de la 13° y última fecha del torneo Clausura de Primera A. Los juegos que podrían definir al campeón en Primera irán el domingo, 15.30 hs., mientras que la fecha comenzará este jueves con dos de los tres adelantos.



Jueves 11/10: 21.30 hs. Brown de San Vicente vs Argentino Quilmes, 22.00 hs. Arg. Humberto vs Unión. Viernes 12/10: 22.00 hs. Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado. Domingo 14/10: 15.30 hs.: Deportivo Libertad vs. Deportivo Tacural, 9 de Julio vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Ben Hur, Sportivo Norte vs. Florida de Clucellas.



Las Posiciones: Peñarol 24, puntos; Ben Hur 22; Florida 21; Atlético 19; Quilmes 18; Sportivo 18; Ferro 17; 9 de Julio 16; Brown 15; Libertad 13; Ramona 11; Unión 11; Tacural 9; Humberto 5.