Empezó a moverse en Arabia

La Selección argentina se entrenó ayer por primera vez en Arabia Saudita, con el plantel casi completo, de cara a los amistosos ante Irak y Brasil, pero el entrenador Lionel Scaloni todavía no dio indicios del equipo titular. El equipo albiceleste realizó el entrenamiento en la noche de Riahd, donde este jueves afrontará el primer amistoso ante Irak y el martes lo hará frente a Brasil, dirigida por Tite y con Neymar en el plantel.El entrenador Lionel Scaloni realizó una práctica de fútbol en la que paró dos equipos, aunque aún no definió cómo será el equipo titular en el primer partido y si mantendrá la misma disposición para el siguiente. Debido al intenso calor, el conjunto argentino realizó trabajos nocturnos en la capital de Arabia Saudita, y el único ausente fue el arquero de Talleres de Córdoba, Guido Herrera, quien llegará mañana a tierras saudíes.En el entrenamiento de fútbol el entrenador Scaloni paró dos equipos, pero aún no determinó si uno jugará contra Irak y otro frente a Brasil. Uno de los equipos alineó a Sergio Romero; Fabricio Bustos (Renzo Saravia), Juan Foyth, Walter Kanneman, Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar, Giovani Lo Celso; Angel Correa, Rodrigo De Paul; y Mauro Icardi.Por el otro lado estuvieron: Gerónimo Rulli; Eduardo Salvio, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Franco Vázquez; Paulo Dybala; Giovanni Simeone y Lautaro Martínez. A su vez, el mediocampista Franco Cervi, con pechera amarilla, hizo las veces de "comodín" para ambos equipos.