“La educación va a innovar”, adelantó Ricardo Armentano

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) desarrolla todo el año, actividades complementarias al cursado de las carreras que fortalecen la formación profesional de los estudiantes y docentes y contribuyen al desarrollo de nuevos conocimientos hacia toda la comunidad regional. Entre estas actividades, se realizará una nueva edición de los Seminarios UNRaf de actualización temática, el ciclo de conferencias y disertaciones con especialistas en temas académicos y de actualidad.En esta oportunidad, la UNRaf anuncia la realización de un ciclo de charlas titulado, en el marco de su carrera de Licenciatura en gestión de la Tecnología. Este ciclo tiene como objetivo acercar a los estudiantes y a la comunidad en general, las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y el efecto de sus avances para la innovación y desarrollo para la región. Este ciclo incluirá tres charlas a realizarse durante los meses de octubre y noviembre. La actividad es no arancelada, con cupos limitados.En este sentido, ayer estuvo disertando en las instalaciones de UNRaf el Dr. Ricardo Armentano sobre "La educación del futuro". Armentano cuenta con una destacada trayectoria en el campo de la hemodinámica arterial, en sus fundamentos teóricos para su aplicación en la práctica clínica. Es investigador, director del grupo de investigación GIBIO en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Buenos Aires. También es director del Departamento de Ingeniería Biológica de la Universidad de la República (Uruguay).Antes de dirigirse a los estudiantes, Armentano dialogó con los medios rafaelinos acerca del tema que iba a tratar. “Primero, es realmente fascinante estar en una universidad joven donde está todo por hacerse y donde justamente el tema de la innovación, que es uno de los más fundamentales de mi charla, va a estar presente. Es decir, lo que queremos es tratar de generar una conciencia en que la educación va a cambiar y que estos profesores que estamos viendo, esta docencia que muchas veces da clases magistrales, no es el futuro. El futuro tiene que ver muchas veces con que se desdibujan las fronteras entre la clase, el aula y la casa del alumno. Luego, lo que uno da generalmente pueden ser contenidos online, entonces cómo ir generando en el alumno esa necesidad de aprender y de aprender a innovar, es decir, quizás hasta midiéndose señales de su propio cuerpo tratando de ir generando una mentalidad que vaya de la comprensión de los fenómenos directamente a la aplicación para generar tecnología y justamente, conocimientos. Entonces, eso es un cambio tal vez paradigmático y hay diferentes tendencias en el mundo. Así que vamos a tratar ante los alumnos de dar una experiencia personal, cómo abordar los grandes problemas a veces de sociedades, como el envejecimiento, las enfermedades crónicas y de transmisión sexual, cómo poder medirlas y aplicar el concepto de la geomedicina. Entonces, cómo todo eso se conjuga en una nueva educación”.En relación a los principales paradigmas que habría que cambiar en función de sus conceptos, Armentano agregó que “esta universidad es un ejemplo de lo que se está intentando en estos momentos de generar nuevas carreras, carreras cortas que luego puedan dar un continuo en la educación, es decir el grado, que luego pasan al postgrado, maestría, doctorado, con una actualización continua del conocimiento. Eso es muy importante, ya que hay carreras que demoran 10 años, donde el alumno sale ya un poco cansado para enfrentar nuevos desafíos. Pero además, en el objetivo de lo que uno quiere, es ir cambiando. Es decir, hay muchos temas que en aula no se tocan, como ser el agua, los alimentos. No son solo temas de ingeniería o de la medicina, sino son transversales. Creo que hay que generar esas motivaciones, las nuevas generaciones están ávidas de desafíos y hay que tratar de llegar al aula con proyectos y con decisiones que de alguna manera el alumno se sienta atraído y que pueda involucrarse en un cambio en la sociedad. Eso es lo que veo como que se avecina en un futuro no muy lejano”.A continuación, el profesional de destacada trayectoria se refirió a que si el sistema está preparado para estos cambios, teniendo en cuenta el avance rápido de la tecnología. “Es una gran pregunta, sobre todo sabiendo que muchas veces el desarrollo es un poco egoísta respecto de lo que son las sociedades. Entonces, a veces se piensa en la tecnología de un modo, y lo que tenemos que pensar es, justamente, como decía Favaloro, en darle un contenido social, humanístico a la tecnología. Quizás la tecnología está en un grado de avance muy superior a lo que quizás la sociedad necesita. Se sabe que los mismos celulares son una especie de complicación a veces para el docente, porque el alumno se distrae. Pero por otro lado, en el celular está toda la información. Entonces, porqué no tratamos de usar eso en un sentido proactivo, que el alumno pueda tal vez estudiar eso, pero que luego pueda estudiar en su casa con videos y que posteriormente vaya a la universidad a trabajar. Es importante que los reciban los laboratorios y dosificar la tecnología, que el alumno use la tecnología que va a ser necesaria y suficiente para generar un proyecto. Primero hay que poner el objetivo humano por sobre el objetivo tecnológico”.Por último, hizo hincapié al compromiso que debe asumir la parte estatal. “Acá, lo que uno necesita es un abordaje multidisciplinario, donde hay diferentes actores, como el empresariado, ONG y seguramente, el estado jugará un rol preponderante. Hoy en día nos encontramos con un escenario no muy proactivo con este tipo de abordaje. Pero por otro lado, se habla mucho de innovación, se habla de fomentar ciertas actividades que pueden llegar al cabo de un proceso no muy lejano a generar un proceso transformador. Pero creo que no se puede esperar del estado que la transformación se genere en los alumnos, sino que tienen que ser los mismos docentes, los mismos alumnos que traten de ir presionando con ONGs y agrupaciones de vecinos donde uno va llamando la tecnología y va pidiendo que ese cambio llegue”.