Citan a Máximo Kirchner a indagatoria por cuadernos

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio citó ayer para el próximo 23 de octubre al diputado nacional del Frente para la Victoria Máximo Kirchner, en el marco de la investigación por supuestas coimas en la obra pública durante la gestión anterior. Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA, por lo que el líder de La Cámpora se sumó a la lista de los convocados a declarar por la causa de los cuadernos.El hijo mayor del matrimonio presidencial deberá presentarse ante Bonadio un día después del ex secretario de Justicia Julián Alvarez, que también fue citado este martes.En esta causa está procesada con prisión preventiva la ex presidenta Cristina Kirchner y el magistrado está esperando la confirmación de la Cámara Federal para solicitar el desafuero de la actual senadora nacional en el Congreso.El pedido de indagatoria habría surgido de la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López, quien involucró a La Cámpora en la trama de corrupción que se investiga.Por esta razón ya fueron indagados los diputados nacionales Eduardo "Wado" de Pedro y Andrés "Cuervo"Larroque y el ex senador bonaerense José Ottavis, todos relacionados a la agrupación militante.Tanto Cristina como Máximo Kirchner y Florencia Kirchner fueron procesados este lunes en la causa conocida como "Hotesur", a cargo del juez Julián Ercolini.