Bossio y Tomada, complicados por hijos de D'Elía en la ANSES

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La jueza federal María Servini de Cubría citó ayer a indagatoria al ex titular de la ANSES Diego Bossio y al ex ministro de Trabajo durante el kirchnerismo Carlos Tomada por haber firmado los ingresos al organismo previsional de manera supuestamente irregular de los tres hijos del dirigente kirchnerista Luis D'Elía.Se trata de Pablo, Facundo y Luis D'Elía, quienes están procesados y con embargos de 12.500 pesos cada uno, ya que se comprobó que ingresaron a trabajar a la Anses pese a que no contaban con título secundario, una condición del convenio colectivo de trabajo.Todos fueron procesados por el artículo 253 del Código Penal que prevé penas de "multa de 700 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años" para el funcionario público que "propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales". "En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales", indica el Código Penal.La citación de Bossio y Tomada fue a raíz de que intervinieron al firmar las designaciones en algunos de los casos. La causa se inició en 2014, a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por irregularidades cometidas en el ingreso de los tres a la Anses en 2008, pues se cuestiona que no contaban con título secundario y no estaban suficientemente capacitados para el puesto.