Santa Fe, a la defensiva por embates nacionales

El gobernador Miguel Lifschitz volvió a insistir en que “el año que viene vamos a estar aportando desde la economía de la provincia de Santa Fe alrededor de 90 mil millones de pesos en concepto de retenciones a productos agropecuarios y agroindustriales, y no vamos a recibir absolutamente nada a cambio; y no creemos que esto deba ser avalado y aceptado por la provincia”.Lifschitz también se mostró contrario a incorporar en el presupuesto una cláusula que elimine las exenciones, que históricamente han tenido las mutuales y cooperativas, en relación al Impuesto a las Ganancias.En este sentido, al Gobernador lo acompañó la junta ejecutiva provincial del Partido Socialista de Santa Fe, presidida por los dirigentes Enrique Estévez, concejal rosarino, y Rubén Galassi, diputado provincial y exministro de Gobierno y Reforma del Estado que rechazó en su última reunión el presupuesto nacional 2019 enviado por el Presidente Mauricio Macri al Congreso, por considerar que “expresa y profundiza el ajuste que viene padeciendo la mayoría de los argentinos”. Las autoridades partidarias señalaron como aspectos especialmente preocupantes la intención de que las mutuales y cooperativas paguen impuesto a las ganancias y que la norma no contemple el pago de la deuda del Estado nacional con Santa Fe que la Corte Suprema ordenó saldar.El otro socio de la coalición gobernante en Santa Fe, el PDP, pidió a través de su titular el diputado provincial Gabriel Real, que el Poder Ejecutivo Provincial solicite al Gobierno Nacional deje sin efecto la Resolución 20/2018 del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Energía, en la cual se dispone un recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019.“De tal gravedad es este nuevo yerro de las políticas económicas y fiscales del gobierno nacional que un fiscal federal, denunció penalmente al secretario de Energía, por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar”, justificó RealMientras tanto, el potencial aumento de las retenciones alarma a las Cadenas de Valor, toda vez que la posible sanción del artículo 83 del Proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación, se lo faculta para aplicar derechos de exportación de hasta el 33%, lo cual naturalmente será rechazado de plano, según anunció el representante del FPCyS en Diputados Luis Contigiani.