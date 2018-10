Perotti contra el cobro de Ganancias a cooperativas

El senador nacional santafesino, Omar Perotti defendió el rol de las cooperativas de la provincia y criticó la decisión del gobierno nacional de cobrarles el impuesto a las ganancias.Al respecto el legislador rafaelino afirmó que “intentar gravar a las cooperativas y a las mutuales es no entender el rol del sector. No se le puede dar el mismo tratamiento a una cooperativa que a una entidad con fines de lucro”. “La economía social no es una economía más. Hay más de 2.500 cooperativas y mutuales de todo tipo en Santa Fe”, explicó Perotti y puso como ejemplo las cooperativas agropecuarias que han nucleado y organizado a pequeños y medianos productores, hoy el motor de la economía en muchos departamentos de la provincia.Perotti agregó también que “las cooperativas de servicios públicos, las de trabajo y las mutuales con distintos roles sociales son verdaderos motores económicos de la actividad de nuestro país y obviamente de nuestra provincia”.Asimismo el senador nacional señaló que “no es la primera vez que el gobierno intenta avanzar con este tema. El año pasado, desde el Senado nuestra posición fue muy dura con el ministro Dujovne, cuando intentó también gravar con ganancias a las cooperativas” y subrayó que “nuestra posición como representantes de la provincia de Santa Fe, fue muy clara y es la misma que tenemos hoy”.Por último, Perotti indicó que “si el ministro tiene dudas del funcionamiento de algunas de las que denomina cuevas o financieras, que ejerza el control que tiene que ejercer, y si necesita alguna herramienta para controlar mejor, que lo haga. Pero que no ponga al sector entero bajo esa duda y quiera en un momento muy duro de la economía argentina, muy duro para el financiamiento de cualquier pequeño o mediano productor, y duro para el empleo y las posibilidades de desarrollo, afectar a un sector que ha sido sostén importante y un valor trascendente en la provincia de Santa Fe”.