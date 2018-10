Agroquímicos: tuvo despacho, pero en duda su aprobación

En la mañana de ayer tuvieron despacho de comisión 6 proyectos, destacándose el de agroquímicos porque es un tema de larga data y que afecta a la población en su conjunto, que tuvo despacho con la firma de su autor Silvio Bonafede y el acompañamiento de Leonardo Viotti, pero a decir verdad está en duda su aprobación."Tal cual me había prometido Viotti me acompañó, pero eso no significa que el proyecto vaya a salir porque hay muchas dudas con respecto a uno de los artículos que es ampliar de los 200 a los 500 m. Incorpora otras cosas como por ejemplo la prohibición de la fumigación aérea que en la norma vigente no está, la colocación de mangas en los diferentes puntos cardinales. Seguramente, no voy a tener el acompañamiento con los votos necesarios, cada cual se hará cargo de lo que corresponde", aclaró Bonafede a este cronista de LA OPINION.El proyecto establece que queda prohibida la aplicación a través de cualquiera de sus formas sean estas terrestres y/o aéreas de productos fitosanitarios clase toxicológica IA y IB (banda roja) en toda la jurisdicción de Rafaela.Y agregó: "el espíritu es avanzar en un proyecto que perdió estado parlamentario, lo copié tal cual lo había presentado Daniel Ricotti cuando era concejal (terminó el mandato en 2013). Lo que no podemos hacer es no tomar posición; esto es como el tema del aborto, hubo concejales que no tomaron posición, los salvó que no salió la ley y en esto lo mismo. Uno tenía la expectativa que el proyecto de la diputada Bertero siga adelante en la Legislatura provincial, pero también perdió estado parlamentario y detrás de todo esto hay muchos intereses económicos".En la reunión de ayer en la sala de sesiones del cuerpo legislativo, uno de los ediles preguntó qué se va a hacer con esa parte de los campos improductivos que supuestamente quedarán sin producir, respondiendo Bonafede que "no son campos improductivos, son campos que habrá que buscar qué producción hacer en los mismos donde no será necesario la utilización de los agroquímicos. Cuando querés encontrar motivos para postergar algo es muy fácil como Menossi que pongamos que no use algún tipo de agroquímico, mientras tanto el proyecto hace años que está ahí y no avanza. Uno está atento a cualquier mejora que se le quiera hacer, Menossi propone prohibir el glifosato y da referencias de otros lugares del mundo, diciendo que lo de la distancia es lo de menos. Muchos parecen no tener sentido común: las posibilidades que el agroquímico afecte la salud son mucho menos si la restricción está a 500 metros que a 200, debiendo tener controles del Estado".Según las consultas efectuadas por este diario, en el bloque de Cambiemos "todavía no lo hemos definido, mi estimación por las charlas previas que mantuvimos es no acompañar", dijo Menossi. En tanto, Lisandro Mársico lo está evaluando: "estoy estudiando el tema en profundidad porque tengo que hacer consultas en el PDP y con profesionales especialistas en el tema; más cerca del jueves tomaré una decisión". En el bloque del PJ "estamos trabajando en el tema", contestó Evangelina Garrappa.A decir verdad, no hay un marco legal a nivel provincial que regule los límites en ciudades y pueblos para sembrar y fumigar, para que así los municipios y comunas actúen en consecuencia. En el mientras tanto, las enfermedades cancerígeras avanzan en distintos lugares del país como lo muestran las distintas investigaciones científicas y académicas. ¿Se puede producir a cualquier precio, sin límites, sin importar las consecuencias sociales?"Hace tres años la OMS recategorizó al glifosafo como probable cancerígeno, aquí se lo ocultó, la gente no está informada de este tema. La responsabilidad de los políticos municipales, provinciales y nacionales es muy grande. Se están utilizando en la provincia 30 millones de litros de glifosato, es una cantidad de veneno increíble. Los resultados de los campamentos sanitarios nos dicen en los pueblos fumigados de la provincia donde tendría que haber un enfermo hay cuatro, lo dicen los estudios de la Facultad de Medicina de Rosario", graficó Carlos Manessi de la ONG Cepronet (integra el colectivo "Paren de fumigarnos") a LA OPINION. Vino a Rafaela para la presentación del libro "Quijotes, rebeldes y soñadores" (las valientes resistencias frente al agro negocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina) del santafesino Ricardo Serruya el 20 de septiembre último en UCES Centro. 