La UTA para 8 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizará un paro de ocho horas en el interior del país en reclamo del pago de una de las cuotas de la paritaria, mientras advirtió que endurecerá su postura si no recibe una respuesta a su reclamo salarial. La huelga del sector se llevaba a cabo anoche desde las 22 hasta las 06:00 de este martes en todo el territorio nacional, fuera del área metropolitana de Buenos Aires, precisó el sindicato.

"Tratamos de perjudicar lo menos posible al público usuario, pero la medida va a ir incrementado de seguir así la situación", alertó en diálogo con NA el secretario de prensa del gremio, Mario Calegari. En ese sentido, argumentó: "Tenemos un inconveniente por falta de pago en el interior del país y por eso dispusimos el paro". "Hay una cuestión de los sectores empresarios, que se niegan a pagar el acuerdo. Firman con la mano y después lo borran con el codo", criticó el dirigente.

De ese modo, señaló: "Dicen que por falta de plata no lo pagan, pero los trabajadores no somos financistas del sistema". Calegari precisó que el gremio había acordado un aumento del 15 por ciento en tres cuotas estipuladas en abril, septiembre y

diciembre, más una revisión de diez puntos. Así, aseguró que "la Federación de transporte empresarial que representa al interior del país" se niega a pagar la segunda cuota de poco más del cinco por ciento, mientras sostuvo que el gremio está "dispuesto a concurrir" a una convocatoria para reunirse con los empresarios en caso de ser necesario para poder encontrar una solución al conflicto. "Lo único que pretendemos es que se acuerden del acuerdo firmado", insistió Calegari. Si bien los inconvenientes en el pago se dio en algunas seccionales, la medida de fuerza se pondrá en marcha en todo el interior del país.



SERVICIO NORMAL

De acuerdo a lo que este Diario pudo recabar, desde la Nueva Estación de Omnibus de nuestra ciudad nos informaron que el servicio de las empresas de larga distancia funcionará de manera normal, con lo cuál en nuestra zona el paro de UTA no se sentirá.