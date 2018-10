Lito Bottaniz no es más el DT de Atlético de Rafaela

Víctor Bottaniz no seguirá como técnico de Atlético de Rafaela. Luego de la derrota 2-0, de visitante, frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, el entrenador dará un paso al costado.



Duró poco y nada el ciclo de Lito como principal DT de la “Crema”, y su campaña está reflejada con los siguientes números: dos triunfos, un empate y tres derrotas, con 7 goles a favor y 8 en contra en seis presentaciones en la B Nacional. A esto se le pueden sumar los juegos por las Copas, Argentina y Santa Fe. Los cuales indican que por el certamen nacional con Bottaniz Atlético jugó tres partidos, ganó dos y perdió uno; mientras que en el torneo provincial sumó un triunfo, un empate y una caída.



Por lo pronto, desde Atlético no se anunció quién será su reemplazante y mientras esto no ocurra Bottaniz continuará al frente del plantel profesional. Lo que aún no se anunció es si seguiría ligado al club, en otra función, y qué sucederá con los integrantes del cuerpo técnico, muchos de ellos del ‘riñón de formativas celestes’.



El plantel de Atlético regresará en la jornada de hoy a los entrenamientos luego de su regreso de Puerto Madryn. El próximo fin de semana no habrá actividad ya que hay fecha FIFA y la ‘Crema’ volverá a jugar el viernes 19 ante Olimpo en el Monumental. Día en el cual seguramente estará debutando su nuevo entrenador.



¿Y ahora quién asume?