El granizo y sus consecuencias

¿Alguna vez nos preguntamos cómo se forma el granizo? Empecemos por una gota de agua en el interior de una nube. Allí, se congela porque la temperatura es muy baja y después empieza a caer hacia la tierra, pero en su marcha se encuentra con una corriente de aire ascendente que la empuja otra vez hacia la nube; en el andar se encuentra con otras gotas que como ella andan sin rumbo buscando atravesar las nubes para llegar al suelo. Pero al encontrarse con ellas se unen entre si, formando nuevas capas, por lo cual cambia de espesor, aumentando su tamaño y su peso.pero, por supuesto cae nuevamente. Este proceso se repite varias veces hasta que el peso del granizo consigue vencer el esfuerzo que le opone la corriente de aire, atraviesa la nube y siguiendo su trayectoria, cae al suelo.

Esta es la razón por la cual normalmente vemos granizo de dos, tres y ocho milímetros y otros que nos llaman la atención por su tamaño. En algunos casos, se han visto trozos como huevos de gallina.

Flammarion, el famoso astrónomo francés (1) comentó que durante un temporal en Francia el 13 de julio de 1788 vio trozos de granizo de 250 gramos .

Viajando Charles Darwin de Buenos Aires a Santa Fe, a la altura de Tapalqué (prov. de Bs. Aires) vio caer trozos semejantes a pequeñas peras.

Hace algunos años, en Rafaela, no recuerdo la fecha, cayó una granizada tremenda que provocó daños importantes en los gallineros de la zona, deteriorando la carrocería de varios automóviles.

Los daños que suele provocar el granizo son enormes, no sólo destruyendo cosechas, sino matando pequeños animales como patos, gallinas, etc. Y creo que fue el mismo Darwin que en una oportunidad vio muertos varios avestruces por efecto de una granizada y los vio después correr sin rumbo en cualquier dirección, porque muchos de ellos habían perdido un ojo y estaban aterrorizados.

El granizo suele venir acompañado de fuertes lluvias o chaparrones, con ráfagas de vientos fuertes lo que agudiza aún más el efecto destructivo de su caída.

Hay zonas en nuestro país muy propensas al granizo . Por suerte para nosotros, en Rafaela, la caída de granizo ha sido para este lugar totalmente casual y sólo esporádicamente ha sucedido.

Para mi como para muchos otros, fue una sorpresa verlo caer, pocos días atrás, pues hacía muchos años que no lo veíamos Por suerte, no causó daños como suele ocurrir en algunas ocasiones.



(!) Flammarion, Camile. Fundó el Observatorio Astronómico francés y escribió “Estudios y Lecturas sobre Astronomía” en 9 volúmenes.