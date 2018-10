El Gobernador recorrió diversas obras el sábado

El gobernador Miguel Lifschitz recorrió el último sábado distintas obras en marcha en la Comuna de Esmeralda, como el nuevo Centro de Salud y el remodelado Centro Cultural, que se realizan con aportes correspondientes a obras delegadas por un monto de $ 1.500.000. Además, supervisó los trabajos en la Escuela Nº 620.“Se están haciendo muchas cosas en el pueblo: el Centro Cultural, el Centro de Salud, la escuela y me impresionó mucho el molino que se está construyendo, que debe ser uno de los más importantes que he visto en la provincia, moderno y con tecnología. Es un verdadero orgullo para los habitantes de Esmeralda y para todos los santafesinos”, indicó Lifschitz.“Tenemos una gran provincia y todas las condiciones para avanzar y generar un mejor futuro para todos. Tenemos que valorar nuestras empresas, nuestros productores, nuestras instituciones, nuestros clubes y escuelas, porque realmente son muy importantes”.En este sentido, el gobernador destacó "La mochila viajera", una iniciativa de la biblioteca de Esmeralda. "Realmente me impresionó el esfuerzo que le ponen. Es una idea que no he visto en otros lados y me parece extraordinaria". Se trata de una mochila colmada de libros que la biblioteca presta para que vaya trasladándose de casa en casa y que Lifschitz sugirió "acercar a otras localidades porque es una idea hermosa".PRESENTESDurante la recorrida, el gobernador estuvo acompañado por el presidente comunal de Esmeralda, Edgardo Colino, y la diputada provincial Clara García.