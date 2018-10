Lo mataron de un golpe en la cabeza

CORDOBA, 9 (NA). - Un joven fue asesinado de un golpe en la cabeza en un hecho registrado en la zona sur de la capital cordobesa que de acuerdo a las sospechas de los investigadores se habría tratado de un robo.Fuentes policiales informaron que la víctima murió como consecuencia de un violento golpe en la cabeza que le habrían propinado con una piedra o bien con una maza.A una cuadra de distancia, en el barrio Ampliación Vícor fue encontrada tirada la billetera del joven, ya sin dinero.Si bien no hay detenidos por el homicidio, los investigadores policiales avanzaban en la identificación de los autores del hecho.En este sentido, según consignó el matutino La Voz del Interior, ya se sabrían los nombres y apodos de dos sospechosos, que vivirían en las inmediaciones.La víctima fatal fue identificada oficialmente como Federico Agüero, quien tenía 28 años y residía en la misma zona.Si bien el caso fue caratulado en primera instancia como de etiología dudosa, horas después se confirmó que se trataba de un homicidio.En primer momento se especuló que se había tratado de una pelea encuadrada en la violencia urbana, aunque luego la pesquisa se orientó a un asalto.El hecho se conoció a las 7.30 del domingo cuando ingresó un llamado al 101 de la Policía en el que se informaba sobre un joven que se hallaba tirado, con su cabeza ensangrentada, en la esquina de las calles Nicaragua y Grenada.Los primeros estudios forenses determinaron que Agüero presentaba un fortísimo golpe en la sien, que le causó un severo traumatismo de cráneo.Si bien el muchacho tenía puesta una mochila, a una cuadra de distancia se halló su billetera y a pocos metros su documento y no había dinero, aunque no está claro si los delincuentes le sustrajeron más pertenencias.Según el testimonio de algunos testigos, los delincuentes se dieron a la fuga del lugar a bordo de una moto.