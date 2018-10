Mejor en deportes colectivos

Las Selecciones argentinas masculina y femenina de beach handball y hockey sobre césped 5 siguen firmes en su camino a la medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en una jornada en la que la esperanza del taekwondo masculino quedó eliminada en cuartos de final.

En su debut en el escenario principal de Parque Sarmiento, ante una buena cantidad de público entre los que se destacaron chicos de las escuelas de la Ciudad, el handball de playa femenino inició la jornada con un 2-0 sobre Turquía, con parciales de 20-6 y 20- 14. Por la tarde, en tanto, jugaron su segundo partido del Grupo B y fue una sólida victoria sobre Paraguay por 2-0 (17-10 y 20- 6). Los chicos, por su parte, se impusieron al durísimo Croacia por 2-1, con un primer set 17-16 para los albicelestes, que perdieron 21-17 el segundo y fueron a la definición de shoot- out. Allí, Argentina prevaleció con una actuación notable y el 9- 4 le dio el primer triunfo en el Grupo B, aprovechando los goles de Nahuel Baptista y Julián Santos, con seis cada uno.

El segundo encuentro también fue contra los guaraníes y el mismo resultado que las chicas: 2-0, con parciales de 17-13 y 21-12. Este martes, las chicas enfrentarán a Venezuela y Hong Kong, mientras que los chicos lo harán ante Portugal e Islas Mauricio.

Las Leoncitas del hockey sobre césped 5, que golearon a Austria por 6-0 en el Parque Olímpico de Villa Soldati con tantos de Bruggeser -2-, Di Santo -2-, Rumenacker y Ramallo, para sumar su segunda victoria. Este martes enfrentará a Sudáfrica. Los chicos, en tanto, vapulearon por 21-0 a Vanuatu e hilvanaron su segundo triunfo, para llegar con confianza al cruce con Polonia de este martes, por el Grupo A.

Los que no pudieron fueron los chicos de beach voley, que perdieron por 2-1 frente a Suiza.

En el resto de la jornada en los distintos Parques Olímpicos, la delegación argentina tuvo buenas actuaciones, aunque no alcanzó para llegar a las finales. Una de las mayores esperanzas estaba depositada en el neuquino José Luis Acuña, que estuvo a milésimas de asegurar la primera medalla para la Argentina. Es que Acuña cayó ante Mahamadou Amadou de Níger en los cuartos de final de la categoría -55kg, por punto de oro, ante un público que llenó el pabellón de Tecnópolis.

En el Buenos Aires Lawn Tennis, María Lourdes Carlé no pudo contra su compañera en el cuadro de dobles, la colombiana María Camila Osorio Serrano, que la venció por 7-6 (4) y 7-5 en su debut en los Juegos Olímpicos.

Pero la nota la dio la dupla albiceleste de Facundo Báez y Díaz Acosta, que superó a los primeros preclasificados, Ho/Tseng (China Taipei) en la primera ronda del cuadro de dobles masculino por 7-5 y 6-2.

En natación, Julieta Lema finalizó 19° al cabo de las tres series de 100 metros libre, mientras que Joaquín Piñero hizo un tiempo de 2m6s78 en los 200 metros combinados, estableció su mejor marca, quedó 14° en la tabla general y estuvo a tan solo 1s61 de la final.

En Tiro, Alliana Volkart no pudo pasar el corte de clasificación a la final al quedar décimotercera en Carabina de Aire Comprimido 10 metros.

La esgrima tuvo la derrota de Ignacio Pérez Contreras en octavos de final de la prueba de Espada Individual ante el ruso Artur Tolasov. En tenis de mesa, Martín Betancor volvió a perder, esta vez frente al italiano Matteo Mutti por 4-1, en la fase de grupos.