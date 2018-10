Ganaron Colón y Tigre

Colón de Santa Fe derrotó anoche como local a Newell's Old Boys de Rosario por 1 a 0 y se reacomodó el torneo doméstico luego de la eliminación de la semana pasada en la Copa Sudamericana, frente a Junior de Barranquilla. El único gol del partido fue convertido por el juvenil Tomás Chancalay, a los 36 minutos de la primera mitad.



VICTORIA DE TIGRE

El debut de Mariano Echeverría como entrenador de Tigre no pudo ser mejor, ya que con un fortuito gol superó como local a Estudiantes de La Plata por 1 a 0, en un partido disputado anoche por la octava fecha del torneo de la Superliga. El único gol del encuentro lo marcó el defensor Facundo Sánchez, a los 3 minutos del segundo tiempo, en contra de su valla.

De esta manera el equipo de Victoria sumó su segundo triunfo en el torneo, en el que necesita imperiosamente sumar para evitar la zona del descenso.



LAMPE EN BOCA

El arquero Carlos Lampe, flamante refuerzo de Boca, logró liberarse ayer de los amistosos con la Selección boliviana y en las próximas horas se pondrá a las órdenes de Guillermo Barros Schelotto. El futbolista, de 31 años, estaba en la nómina de los citados para los partidos ante Myanmar e Irán pero para no perder días de prácticas consiguió no viajar a la gira. Lampe, que llega a préstamo hasta fin de año y con una opción de compra de un millón y medio de dólares, se hará la revisión médica y luego de firmar su contrato, se pondrá a las órdenes del DT.