“Resultados compatibles”

Según el Fiscal Suárez, la interpretación que hizo de la sentencia ante los medios santafesinos fue la siguiente:“si bien todavía no conocemos los fundamentos que van a estar dentro de un tiempo, podemos decir que los resultados del veredicto, en la parte resolutiva, son compatibles con las penas que había pedido el Ministerio Público Fiscal y también la querella. De todas maneras, como siempre decimos en este tipo de juicios, lo más importante que tiene, más allá de las condenas, es que tienen que ser proporcionales a los delitos que se demostraron que ocurrieron. Lo fundamental es conocer la verdad y llegar a la verdad, descubrir quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los responsables y de esa manera contribuir a que se sepa qué fue lo que pasó durante la dictadura en nuestro país”. Por último, también se refirió a cuándo van a estar disponibles los argumentos. “Si no me equivoco, van a estar disponibles para el 16 de octubre los fundamentos. En principio, como las condenas han sido compatibles con lo que pedimos desde la fiscalía, no estamos pensando en hacer ningún tipo de recursos. Igualmente, vamos a esperar a conocerlos y de esa manera, saber cuáles fueron las razones por las que los jueces llegaron a esa decisión”.