“Sabor a poco” para Marina Destéfani

Posteriormente, tras conocerse la condena, Marina Destéfani, hija de Silvia Suppo, estaba un tanto expectante con el fallo, al igual que toda la comunidad rafaelina. De todos modos, aunque más allá de cierta tranquilidad, no se mostró del todo satisfecha.“Conformes nunca vamos a estar, nunca va a alcanzar. Lo que vamos a hacer es apelar el fallo, porque queremos que la cárcel sea común, perpetua y efectiva desde el momento de la sentencia, como es el caso de Farina, que llega libre y va a terminar el proceso en su casa. Vamos a apelar eso. Esperábamos más años. Habíamos pedido 10, Fiscalía pidió 12, y si encima no es inmediata, entonces tiene sabor a poco. Igual, nos parece histórico el hecho de que se lo haya condenado por aborto forzado. Lo que significa un antecedente muy importante para la justicia y es muy reparador. En algún lugar esperemos que le llegue un poco de justicia a Silvia. También queremos justicia para el compañero Reynaldo, que no hubo ninguna condena en ese sentido. Estamos contentos, pero lamentablemente tenemos un sabor a poco. Igualmente, destacamos el trabajo de la compañera Lucila con su perspectiva de género, el aporte de Susana Chiarotti y de todas las compañeros que declararon y tuvieron que hablar de sus tormentos desde el abuso sexual en este juicio, ya que supone a las víctimas volver a recordar todo ese calvario. Esperemos que la justicia esté a la altura y revoquen esa diferencia que tuvimos”. Más allá del momento difícil para las víctimas, Destéfani destacó que hay que seguir luchándola. “La lucha continúa y mirá si no va a quedar otra. Hace 40 años que estamos esperando este momento y siguió la posta de generación en generación. Ese es el legado y ahí continúan vivos las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos”, concluyó.Tras escuchar la sentencia, desde el equipo jurídico de HIJOS Santa Fe llevamos la querella de Marina y Andrés Destefani por los gravísimos hechos que le sucedieron a su madre, la compañera Silvia Suppo. Sin embargo, expresamos nuestro rechazo a la decisión del Tribunal oral Federal de Santa Fe que ayer dejó en libertad, a pesar de haber sido condenado a 8 años de prisión, a Oscar Farina, poniendo en riesgo a las testigos que lo reconocieron en las audiencias.