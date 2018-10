Nissan X-Trail Fan, el más off-road

En los años 80 Nissan triunfaba comercial y deportivamente con sus Patrol, de hecho, en el 87 ganaba el Dakar en la categoría Diésel con una unidad decorada con el sponsor Fanta Limón y con motivo de este hito, Nissan ha querido lanzar un acabado especial de su X-Trail con una preparación off-road superior denominado “Fan”.Se trata de un kit adaptable a cualquier Nissan X-Trail compuesto por una decoración más todoterreno, unas protecciones para los bajos y sobe todo, unos neumáticos con una mayor adaptación a terrenos más exigentes que el asfalto.Esta preparación nace de un modelo conmemorativo presentado en un salón off-road este mismo año. Este X-Trail contaba con una decoración similar a la que lucían aquellos históricos Patrol, pero también todos los accesorios originales que Nissan tiene disponibles para este modelo. Se trata de elementos que se pueden escoger en el configurador de la marca, pero que Nissan ahora lo ofrece en el Pack Fan y que cuesta del orden de 2.700 y 3.000 euros, según la variante sobre la que se monte.Este kit incluye los faldones delanteros y laterales Crossover de color metálico, los faros antiniebla de iluminación Led, unas luces interiores exclusivas, como la del nuevo protector de acceso delantero y de la boca del maletero, que en este kit son de serie.En un aspecto más funcional y off-road, este modelo también monta un protector de cárter de chapa de 2,5 milímetros, las alfombrillas interiores y de maletero de goma, ideal para su rápida limpieza de suciedad y barro, así como los ya comentados neumáticos.Se trata de unas gomas de la marca BF Goodrich y su modelo All Terrain T/A K02 de medida 225/65R17 montados sobre unas llantas de aleación. Estamos ante un neumático mixto, que el propio fabricante anuncia con un compromiso del 50% para uso en asfalto y 50% para uso off-road.El dibujo de estos neumáticos difiere mucho de los convencionales que monta el X-Trail de serie. Este presenta un dibujo muy marcado, con un gran espaciado entre tacos para mejorar la tracción y evacuación sobre terrenos de barro. Además, los flacos cuentan con una extensión de estos mismos tacos que permiten una mayor capacidad de “mordida” sobre pisos irregulares o de baja adherencia.Por otro lado, se caracterizan por un especial refuerzo en la banda de rodadura y laterales que los hacen más resistentes ante los pinchazos típicos en una conducción off-road.El kit Fan se puede montar sobre cualquier X-Trail, aunque tiene su máximo sentido cuando se combina con las versiones de tracción integral All-Mode 4x4-i.Este sistema, característico de Nissan, permite seleccionar la tracción en 4x2, en 4x4 con reparto automático o un sistema de bloqueo que hace que el par se distribuya al 50% entre ambos ejes hasta una velocidad de 40 km/h. No se trata de una reductora convencional, como las que equipan los todoterrenos clásicos, pero sí que garantiza una notable movilidad en terrenos de baja adherencia. En comparación con un X-Trail normal se nota la mayor capacidad de tracción en terrenos húmedos, así como en seco, donde estas gomas permiten una tracción superior, sobre todo si se recurre al sistema de bloqueo de diferencial central.Aun así, es un Crossover a todos los efectos por lo que tampoco deberíamos meternos en grandes aventuras, ya que tiene una limitada altura al suelo y su amortiguación no es tan elástica como para franquear obstáculos más o menos importantes. En cambio, sí que sigue siendo un todo camino con una excelente capacidad para rodar por pistas en general con la tranquilidad que aportan estos neumáticos, más consistentes en campo, y la protección extra de los bajos de chapa de acero.En carretera cambia sensiblemente el comportamiento, con una mayor rumorosidad a la rodadura y una respuesta algo más limitada los días de lluvia, ya que estos neumáticos ofrecen un rendimiento inferior en estas situaciones.En cuanto al X-Trail en sí, decir que estamos ante un Crossover de 4,70 metros de largo, con una buena habitabilidad para cinco pasajeros y que opcionalmente puede llegar a montar una tercera fila de asientos gracias a su amplio maletero, de 565 litros, donde se puede esconder dos asientos abatibles para alcanzar estas siete plazas.La fila central es correcta en referencia al espacio para las piernas y tiene una anchura aceptable para tres ocupantes, sin embargo, esta tercera fila opcional tiene unas butacas de buena calidad y bien resueltas en cuanto a su sistema de abatido, pero por dimensiones son unas plazas meramente accesorias.Las plazas delanteras son notablemente amplias y tienen ante sí un tablier bien rematado en cuanto a diseño y materiales.En la gama de este X-Trail solo se monta un motor de gasolina DIG-T de 163 CV y dos diésel dCi de 130 y 177 CV, además de cambios manuales de seis relaciones y uno automático tipo CVT denominado Xtronic. Por otro lado, la oferta de acabados se compone de cuatro terminaciones; el Visia, el Acenta, el N-Conecta y el Tekna. Así que, si combinamos los motores, cambios y la posibilidad de siete plazas tenemos una gama de hasta 41 variantes, con unos precios que van de los 26.350 euros hasta los 43.150 euros, por lo que no hay duda de que se podrá acertar con el X-Trail perfecto para nuestras posibilidades y gustos. Kit Fan incluido, o no.