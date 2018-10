The One Circle by AutoBeltran, experiencias elevadas a la máxima

AutoBeltran, concesionario oficial Mercedes-Benz y smart, con más de 40 años de presencia en la ciudad de Barcelona, organizó el pasado 4 de octubre el evento The First One, primera cita del calendario 2018-2019 de The One Circle by AutoBeltran, la comunidad de propietarios de Mercedes-AMG.Creado por AutoBeltran Barcelona en 201,7 tras la inauguración del primer AMG Performance Center de España (ubicado en las instalaciones de Paseo de la Bonanova, 13-25), este exclusivo club para clientes AMG permite vivir experiencias premium para adentrarse en el mundo AMG combinando rutas, visitas y actividades (culturales, gastronómicas, lifestyle...) vinculadas a la esencia de la marca de deportivos de Affalterbach: la conducción deportiva.Responsable hasta ahora de las versiones más potentes y prestacionales de Mercedes, AMG desarrolla y fabrica desde hace varios años modelos propios, independientes del catálogo de la firma de la estrella, creados para satisfacer a los usuarios más exigentes que desean combinar en un mismo automóvil lujo, calidad, excelencia, dinamismo y máximo rendimiento para disfrutar al volante.El programa de The First One, celebrado en una única jornada con 20 vehículos participantes, se inició en Port Balís con una toma de contacto de la mano de Motyvel, representante de Pardo Yatchs en España, a bordo del Pardo 43 y como anticipo del nuevo Pardo 50, el “hermano mayor” de este yate de lujo que se presentará en el próximo Salón Náutico de Barcelona (10 al 14 de octubre).Tras una comida en el restaurante El Racó del Navegant, la comitiva de vehículos AMG se desplazó hacia el Circuit de Barcelona-Catalunya para el plato fuerte del día, el AMG Track Experience, con el trazado de Gran Premio de la pista de Montmeló a disposición de los participantes. Entre los vehículos que rodaron -mientras los acompañantes sobrevolaban el circuito en helicóptero- figuraban diversas unidades de AMG GTR, GTS y GT Roadster, C63 AMG, el nuevo CLS53 AMG, A45 AMG, E53 AMG Cabrio, SLS Black Series, C43 AMG, GLC43 AMG y GLE43 AMG Coupé.Concluida la sesión de tandas libres, la comitiva AMG se desplazó por carreteras secundarias hasta Torre Pallaresa, una imponente mansión privada a pocos kilómetros de Barcelona y normalmente cerrada al público que con la intermediación de Barnes abrió sus puertas en exclusiva los participantes del evento para acoger el cocktail previo a la gala IWC-The One.De regreso, en el AMG Performance Center de Paseo de la Bonanova, los participantes y más de 150 clientes y prensa especializada del motor tuvieron la ocasión de conocer con detalle los higligths de la primera edición y las actividades previstas para esta segunda temporada, junto con la presentación de los partners 2019, entre los que se suma IWC España (Joyería Rabat).Entre los asistentes, apoyando la iniciativa del alma mater del proyecto, Xavier Beltrán, destacó la presencia de Olivier Lebegue, Brand Director IWC Iberia; Emmanuel Virgoulay, socio fundador de Barnes Spain; Dino Ernst, District Manager de Mercedes-AMG y Nikolaos Mandalas, Marketing Communications y Market Relations de Mercedes-AMG.Tampoco quisieron perderse la primera cita del calendario el chef con estrella Michelin Nandu Jubany, y el piloto oficial Mercedes-Benz Dani Juncadella, embajadores de The One by AutoBeltran, que cuenta en su segunda edición con partners oficiales y colaboradores como Pardo Yatchs, Barnes International Realty, IWC Schaffhausen, Michelin, y Moet & Chandon, entre otros.The One Circle by Autobeltran - Calendario 2018/19Octubre: The First One (evento presentación temporada 2018-19)Noviembre: The One Challenge (evento aceleración y velocidad)Diciembre: The One Off Road (evento conducción todoterreno)Febrero: Calçotada The One (evento gastronómico)Abril: The Navy One (evento náutico)Mayo: The F-One Motorshow (evento GP España y Salón BCN)