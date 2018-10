Gas: la oposición se une contra el pago adicional

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Diputados de la oposición acordaron articular distintas iniciativas con el objetivo de frenar la "compensación" impulsada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, a las empresas distribuidoras de gas por el salto del dólar desde abril a septiembre.

Por lo pronto, el Frente para la Victoria, el bloque Justicialista (BJ), el Movimiento Evita y el Frente para la Victoria presentaron sendos proyectos de derogación de la controvertida resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía.

Esta disposición establece que los usuarios paguen 24 cuotas extras para compensar a las distribuidoras de gas por el impacto de la devaluación.

Mientras que el Frente Renovador (FR) anunció que presentará un recurso de amparo contra la medida, y propone su suspensión.

Además, tanto la bancada kirchnerista como la massista piden la interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel, quien en la tarde de este lunes ratificó en una conferencia de prensa el plan de trasladar a los usuarios el costo de la devaluación del peso que impactó negativamente en el nivel de ganancias de las empresas.

A su vez, el funcionario dijo que está a disposición de la Justicia para rendir cuentas sobre la medida, luego de que el fiscal Guillermo Marijuán lo denunciara por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Más allá de los cuestionamientos a la medida, que la oposición considera "inconstitucional" por su carácter retroactivo sin audiencia pública previa, Iguacel también quedó en el ojo de la tormenta por considerar en un reportaje que la mayoría de los que se "quejan" por los aumentos tarifarios "son kirchneristas".

La diputada Victoria Donda informó que junto al referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, presentarán este martes un recurso de amparo ante la Justicia Contenciosa Administrativa Federal.

La bancada que encabeza Graciela Camaño, con el aporte de Diego Bossio, también pide la citación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del titular de Enargas, Mauricio Roitman.

Tras bambalinas, las tres bancadas mayoritarias de la oposición (FpV-PJ, BJ y FR) tejen un acuerdo para solicitar una sesión especial en la que se traten los pedidos de derogación y de interpelación de Iguacel, junto a un temario vinculado a la política tarifaria. .

Por ahora cada bancada va con sus propias propuestas por separado, pero este miércoles podría surgir una iniciativa unificada durante la reunión de comisión de Energía (presidida por el kirchnerista Norman Martínez) prevista para las 16:00 en el edificio anexo de la Cámara baja.

El diputado mendocino José Luis Ramón echó más leña al fuego con la presentación junto a la asociación civil Protectora de una demanda colectiva contra el incremento del gas.

En el Senado, la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner fue la primera en disparar contra el Gobierno de Cambiemos por el aumento en las facturas de gas al sostener que "ya es demasiado" y que "no tienen límites": su bloque FpV presentó un proyecto para derogar la iniciativa de Iguacel.

En paralelo a la decisión del Gobierno de "compensar" la merma en las ganancias de las compañías de gas con un incremento en las facturas de 90 pesos por mes con retroactividad al 1 de abril, los usuarios también deberán afrontar un incremento del 34,5% de la tarifa desde el 1 de octubre, según autorizó el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

El nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno también le costó al oficialismo tensiones internas.

Fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados señalaron a NA que hay descontento con una decisión que "no cuida a los usuarios en un momento delicado de la economía", además de "desgastar" el vínculo con la clase media que fue clave en la llegada de Cambiemos al poder en diciembre del 2015.

El que blanqueó el malestar es el diputado de la UCR por Santa Cruz Eduardo Costa, quien advirtió que "los usuarios no pueden afrontar un aumento semejante".

El 9 de mayo de este año, la diputada y confundadora de Cambiemos Elisa Carrió, quien en los últimos días tensó la relación con el presidente Mauricio Macri, había afirmado que no iban a haber "más aumentos en los servicios" en lo que restaba del año.

"Ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año, me lo confirmo el ministro de Energía", había mencionado la líder de la Coalición Cívica, al hacer referencia a un diálogo con el entonces titular de la cartera energética, Juan José Aranguren.