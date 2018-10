Los puntos más destacados

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Los siguientes son los puntos principales de las manifestaciones del secretario de Energía, Javier Iguacel:- Dijo que la actualización de las tarifas de gas es de acuerdo a una ley que data de 1993 y no se cumplía porque se declaró la emergencia emergencia económica, y que tras esta derogación hubo que actualizarlas.- Señaló que la compensación a las distribuidoras de gas está en los contratos y en la ley y hay que pagarla.- Esta compensación siempre se pagó en el pasado en forma semestral pero como la variación del dólar era menor no se notaba.- Responsabilizó la anterior gobierno por la distorsión tarifarias y dijo que se está "intentando corregir la catástrofe que habían armado".- Señaló que se salió de esa distorsión "cumpliendo una ley del 2004 que obliga a fijar tarifas por competencia y transparencia".- Dijo que en vez de seis cuotas como lo estipula la ley se eligió pagar la compensación en 24 cuotas para aliviar la situación del usuario.- Estimó que las cuotas representarán entre 90 y cien pesos adicionales a las facturas de gas a partir de enero.- No va a haber aumentos por encima de la inflación en el futuro.- La tarifa promedio para el 70 por ciento de los usuarios oscilará, tras el aumento dispuesto, entre 700 pesos en el verano y 1.200 en el invierno.- Remarcó que la compensación a las distribuidoras "está en los contratos y la ley y hay que pagarla".- La energía tiene un precio y un costo y esto le pasa a todos los países del mundo, que como Argentina no tienen gas".- Señaló que si se mantenía el esquema del anterior gobierno hoy se estría pagando el triple por las tarifas de gas.