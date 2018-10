Anunciarán inversiones en el sector telefónico

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente Mauricio Macri se reunió ayer en la Casa Rosada con empresarios de las principales compañías telefónicas que operan en la Argentina. De acuerdo con lo que confirmaron fuentes de la secretaría de Modernización a la agencia NA, el encuentro se produjo para definir los detalles de un importante plan de inversión en el sector, que está previsto para este martes.

De la jornada participaron los CEO de Claro, Julio Porras, y de Telecom, Carlos Moltini, además del titular de Telefónica Argentina, Federico Rava. Antes de la reunión, Macri se juntó con sus ministros para analizar los detalles del Plan de Conectividad y Telecomunicaciones, que se anunció hace dos años pero sería relanzado este martes.

La idea es que las empresas, tanto nacionales como internacionales, acuerden una inversión para modernizar la infraestructura con la que cuentan, y así mejorar el servicio a sus consumidores.

De esta manera, las compañías se van a comprometer a contar con tecnología 4G (cuarta generación) para brindar a los usuarios en todo el país, ya que actualmente la red cubre solamente un 50% del territorio argentino.

La medida estaba trabada en la Justicia, ya que el Grupo Clarín había presentado una cautelar para poder operar con este tipo de sistema y así convertirse en la primera marca en ofrecer el denominado cuádruple play (telefonía fija y móvil, video e internet).

Durante el kirchnerismo había un plan para licitar la prestación del 4G, pero el holding había quedado afuera de la negociación: ahora podrá ingresar al mercado.

Por su parte, el Gobierno lanzará a través de los bancos públicos una serie de financiamientos y facilidades para que estas firmas puedan realizar la inversión necesaria. La iniciativa será anunciada en un acto encabezado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y su número dos, Andrés Ibarra, que además continúa al frente de la secretaría de Modernización. .

Del evento, que se realizará cerca de las 17:00 en el Museo de la Casa Rosada, también participarán las autoridades de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (SeTIC).



"TRANSMITIR CALMA"

Por otra parte, Macri afirmó que en el actual contexto del país "lo único que se puede hacer es transmitir calma y no cambiar de rumbo", al tiempo que calificó de "impresionante" el respaldo que el Gobierno recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha mostrado ser un gran amigo de la Argentina".

"Lo único que podemos hacer es transmitir calma y no cambiar de rumbo", señaló Macri en declaraciones publicadas por el diario británico The Times.

El jefe de Estado destacó el acuerdo por 57.100 millones de dólares alcanzado con el FMI y señaló que "ha sido impresionante, la ayuda obtenida y el nivel de apoyo sin precedentes por parte" del organismo internacional.

Por otra parte, el jefe de Estado señaló que su par estadounidense, Donald Trump, "ha demostrado ser un gran amigo de la Argentina" y remarcó: "Hemos hablado mucho".

También sostuvo que espera reunirse con la primera ministra británica, Theresa May, durante el próximo encuentro del G20 que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires.

En ese marco, el Presidente dijo que la Argentina no renunciará al "reclamo legítimo" de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero que ofrecerá un "amplio" diálogo con la líder británica.

"Cada uno de nosotros tiene razones para querer una relación más intensa", evaluó Macri, al sugerir que la próxima salida de Gran Bretaña de la Unión Europea daría una oportunidad para un mayor nivel de diálogo.