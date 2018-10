Macri y Carrió se mostrarán juntos

BUENOS AIRES, 9 (NA). - En un intento por aflojar la tensión en Cambiemos, el presidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se mostrarán juntos el jueves en un acto oficial, aunque la interna no para y la UCR se sumó a las críticas contra la diputada nacional.

El encuentro entre el jefe de Estado y su socia tendrá lugar el jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y será el anuncio de medidas del gobierno destinadas a las Pymes, supo NA.

Se trata de un tema que Carrió viene militando desde hace meses en sus recorridas por el país, que ahora servirá para acercarla al Gobierno y tratar de limar asperezas tras su pelea con el ministro de Justicia, Germán Garavano, por la situación judicial de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En ese marco, fuentes cercanas a la legisladora nacional señalaron a NA que el pedido de juicio político contra el funcionario está en elaboración y será presentado en los próximos días, más allá del acercamiento a Macri.

Este lunes, el que se sumó a la interna fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que le reclamó a la líder de la Coalición Cívica que no "debilite la alianza gobernante" y se quejó porque cuestiona públicamente al gobierno nacional.

"Hay que agotar todas las vías internamente antes de salir tan fuerte y debilitar la coalición gobernante", advirtió Morales en declaraciones a radio La990, y consideró: "No me parece que haya que llevar las cosas a este punto".

Este fin de semana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, donde participó de la presentación de un libro de la legisladora del Parlasur Mariana Zuvic, la líder de la CC destacó que Macri se encuentra "en un tiempo de bisagra histórica" en el que tendrá que decidir entre "la línea de (Daniel) Angelici y la línea Carrió".

"Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", advirtió la diputada nacional.

Ante un auditorio colmado, la jefa de la Coalición Cívica enfatizó: "O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio" porque "si es Angelici son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos… Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis".

A responder esos dichos salió este lunes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y resaltó que Angelici "no tiene nada que ver con la Justicia".

En declaraciones al canal América, el mandatario porteño señaló: "¿Operador judicial? El único operador judicial es el ministro de Justicia que es el responsable de la relación del Gobierno con la con la Justicia".

Al tomar distancia de Carrió, Rodríguez Larreta sostuvo que "la Justicia es totalmente independiente" y que "por eso se está investigando la corrupción a fondo". "Este Gobierno generó las condiciones para que la Justicia actué en forma independiente", agregó.