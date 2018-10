Conferencia sobre economía de Eduardo Hecker

Este miércoles 10 de octubre a las 19 hs. el economista Eduardo Hecker brindará una conferencia sobre “El nuevo escenario económico y su impacto en las empresas pequeñas y medianas”. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa dispone de una serie de conferencias con el fin de obtener una mirada sobre el contexto coyuntural, en esta ocasión la disertación será en el SUM del CCIRR. Los temas a abordar serán: ¿Se podrán lograr los objetivos en materia inflacionaria? ¿Cuáles son las perspectivas del tipo de cambio en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de la economía? ¿La economía mundial será favorable o no para la Argentina? ¿Cuáles son los sectores que se perfilan como más dinámicos? ¿Cuáles son los sectores que tendrán más problemas?

Eduardo Hecker es economista. Director de DEL Consultores, ex presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ex secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores. Para más información: [email protected] o [email protected]