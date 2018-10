Movilización y estado de alerta en el Correo

En horas de la mañana de este lunes, se llevó a cabo una movilización frente al edificio del Correo Argentino de nuestra ciudad situado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Moreno. Allí, los empleados de Foecyt ( Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones) que se desempeñan en la mencionada empresa decidieron realizar un estado de alerta solicitando la reapertura de paritarias.

Según las declaraciones de Guillermo Tartaglia, el delegado de Foecyt a Radio ADN de Rafaela, "estamos en estado de alerta y movilización, en asamblea permanente de nuestro sindicato que está alineado a la Federación Nacional de Foecyt. No es un paro lo que hacemos y no pasa sólo en Rafaela, sino a nivel nacional, en todas las provincias donde trabaja personal de este gremio. Hemos parado unas horas durante la mañana de este lunes, pero a la tarde habrá atención al público de manera normal". Al preguntarle por cuánto tiempo iban a realizar dicha movilización, Tartaglia acotó que“no hemos atendido al público y no hemos realizado la distribución domiciliaria de 10 a 13 horas”. Igualmente se refirió al reclamo que están haciendo y que por ahora no tienen respuestas.“Lo que estamos pidiendo es la reapertura de paritarias, ya que a principios de año, cuando se abrieron las mismas, desde la empresa principal, que está intervenida por el estado, hicieron oídos sordos. Siempre nos amenazaron con despidos masivos de 5.000 personas. Entonces, se llegó a un acuerdo. Se hizo una mala paritaria para que no hayan despidos, y de común acuerdo nos dieron un 14% no remunerativo. Entonces, ante el aumento de la inflación y de las tarifas, se nos hace muy difícil poder llegar a fin de mes. Queremos que ese porcentaje de incremente”, finalizó Tartaglia.