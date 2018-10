Reunión del Consejo de Asociativismo

El gobernador Miguel Lifschitz evaluó este lunes con el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social la propuesta del Gobierno Nacional de incorporar en el proyecto de Presupuesto 2019 un artículo a través del cual algunas cooperativas y mutuales estarían alcanzadas por el impuesto a las ganancias.“El año pasado tuvimos una reunión parecida aquí por el mismo tema, lamentablemente recurrente, de tratar de incorporar en el presupuesto una cláusula que elimine las exenciones, que históricamente han tenido las mutuales y cooperativas, en relación al impuesto a las ganancias”, señaló.“Los gobernadores fuimos convocados por el gobierno nacional, en principio, para discutir la reducción de subsidios al transporte, a la energía eléctrica y el impacto que iba a tener sobre las provincias, y analizar algunas cuestiones vinculadas a los recursos de las provincias. Pero luego, en lo que se planteó como un segundo consenso fiscal, se incorporaron algunas cláusulas, entre otras, esta que se refiere al artículo 85 del Presupuesto, en relación a las cooperativas y mutuales, pretendiendo que los gobernadores avaláramos con nuestra firma, entre otras cosas, este artículo”, explicó Lifschitz."Desde las primeras reuniones plantemos nuestra absoluta negativa de incorporar este artículo”, afirmó Lifschitz y explicó que “más allá de que los gobernadores no tenemos competencia para legislar, implicaba un aval político y un condicionamiento a la Legislatura que termináramos acompañando ese texto”.“Así que por este motivo, y algunos otros que tienen que ver con el movimiento general de la economía, de la actividad económica y el funcionamiento de la administración provincial, nosotros todavía no hemos firmado ese consenso y somos una de las pocas provincias que no lo ha hecho”.“Una de las razones tiene que ver con que modifica las pautas que los gobiernos Nacional y provinciales habíamos acordado hace alrededor de once meses, en noviembre, que se llamó Consenso Fiscal, cuyo objetivo era un acuerdo entre Nación y provincias para lograr estabilidad fiscal, es decir, darle certezas en el mediano y largo plazo en cuestiones tributarias a los actores del sector privado. Poder unificar los criterios de las distintas provincias en materia de sellos e ingresos brutos, tratando de coordinar los distintos criterios vigentes y establecer un piso común a la baja, con una progresión que en varios años representaba la eliminación, para gran parte de las actividades primarias e industriales, de estos tributos”, señaló.“Nos pareció inadecuado, a menos de un año, que los mismos actores fuéramos a modificar aquello que habíamos establecido como bases para el consenso fiscal, que genera desconfianza en los actores de la economía y que no era una buena medida que el propio Gobierno Nacional promoviera una modificación de ese acuerdo”.“En segundo lugar, tampoco estamos dispuestos a aceptar que las retenciones a la soja, el llamado Fondo Federal Solidario, dejara de coparticiparse a las provincias y municipios. Creemos que esto es injusto, inequitativo, y más respecto a una provincia como Santa Fe que es productor nato de soja, uno de los mayores productores del país”, afirmó Lifschitz.“El año que viene vamos a estar aportando desde la economía de la provincia de Santa Fe alrededor de 90 mil millones de pesos en concepto de retenciones a productos agropecuarios y agroindustriales, y no vamos a recibir absolutamente nada a cambio; y no creemos que esto deba ser avalado y aceptado por la provincia”.“También no compartimos la idea de un presupuesto Nacional cuyo objetivo es el déficit 0, lo que supone avalar un enorme ajuste a la obra pública y al gasto social, y una mayor presión tributaria, lo que además contradice las pautas de estabilidad fiscal acordadas hace menos de un año”, indicó el gobernador.“No acordamos tampoco con la idea de eliminar de manera abrupta los subsidios Nacionales al transporte urbano e interurbano, y la tarifa social de energía eléctrica; porque sabemos que ni las provincias ni los municipios van a poder suplirlo y que eso va a repercutir de manera directa y negativa sobre los sectores sociales más afectados”.“Tampoco se establece en este acuerdo, algo que fue reclamado por la provincia de Santa Fe y varias provincias, y que era el único impuesto que creíamos sí debía ser aplicado o aumentado, que era la aplicación de una alícuota del 1% a los bienes personales de argentinos radicados en el exterior, y que considerábamos de una equidad tributaria de alta consideración política y entendemos era indispensable que quedara expresada en el texto definitivo. Cosa que no ocurrió”.