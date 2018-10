Habrá desempate en Quinta y Séptima

Se jugó la 11° y última fecha del torneo Clausura de Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y no hubo definición en las dos categorías que aún no tienen a su campeón.

En Quinta, Unión le ganó el clásico a Libertad como visitante y así alcanzó a Atlético en lo más alto. Ahora definirán en un mano a mano el campeonato. En Séptima también el ‘Bicho Verde’ deberá enfrentar a Ben Hur para ver quien se queda con el título.

Vale recordar que en el resto de las categorías, Atlético de Rafaela había marcado diferencias y con antelación se había adjudicado los diferentes campeonatos. La ‘Crema’ ganó el de Sexta, Octava, Novena, Novena Especial y las dos de Infantiles que son competitivas, la 2006 y 2007.

A continuación, todo lo ocurrido en el último capítulo, con los goles y las posiciones finales de cada club:



Quinta División: Ben Hur 2 (Gastón Forni y Faustino Cerda) - Brown de San Vicente 1 (César Berazategui), Argentino Quilmes 0 – Peñarol 0, Deportivo Libertad 0 - Unión de Sunchales 1 (Leider Fissore), 9 de Julio 4 (Augusto Baldasarre x 3 y Ezequiel Segovia) - Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 0 - Independiente San Cristóbal 0.



Sexta División: Ben Hur 1 (Agustín García) - Brown de San Vicente 1 (Agustín Pastorizo), Argentino Quilmes 0 – Peñarol 4 (Iván Picca, Ezequiel Cabral x 2 y Dante Farías), Deportivo Libertad 0 - Unión de Sunchales 2 (Tiago Bilan y Santiago Toledo), Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Canciani) - Independiente San Cristóbal 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Argentino Quilmes 0 – Peñarol 0, Deportivo Libertad 2 (Francesco Toldo y Erik Iturre) - Unión de Sunchales 1 (Darien Juárez), 9 de Julio 1 (Esteban Guzmán) - Sportivo Norte 2 (Isaías Saban y Owen Escobar), Ferrocarril del Estado 4 (Uriel Sandoval x 4) - Independiente San Cristóbal 0. A Ben Hur le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Octava División: Ben Hur 2 (Federico Fontaneto y Jeremías Mallarino) - Brown de San Vicente 0, Argentino Quilmes 1 (David Ramírez) – Peñarol 0, Deportivo Libertad 1 (Yair Villarruel) - Unión de Sunchales 1 (Uriel Porra), 9 de Julio 2 (Luca Cardoni y Matías Rojas) - Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 2 (Lucas Moralez x 2) - Independiente San Cristóbal 0.



Novena División: Ben Hur 0 - Brown de San Vicente 1 (Bruno Dalmazzo), Argentino Quilmes 1 (Lautaro Chiera) – Peñarol 2 (Gino Alessio x 2), Deportivo Libertad 0 - Unión de Sunchales 0, 9 de Julio 3 (Lionel Ledezma, Uriel Retamoso y Rodrigo Senn) - Sportivo Norte 2 (Fabio Meineri x 2), Ferrocarril del Estado 4 (Alexis Acosta x 2, Axel Bravo y Rodrigo Pomba) - Independiente San Cristóbal 0.



Novena Especial: Argentino Quilmes 1 (Facundo Corbat) – Peñarol 1 (Lucas Romero), Deportivo Libertad 0 - Unión de Sunchales 0.



Infantiles 2006: Brown de San Vicente 0 – Ben Hur 3 (Camilo Alberto x 2 y Ángel Bastida), Peñarol 2 (Brian Anguera x 2) – Argentino Quilmes 0, Unión de Sunchales 2 (Juan Cruz Núñez y Thiago Strak) – Deportivo Libertad 0, Sportivo Norte 0 – 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz), Independiente San Cristóbal 0 – Ferrocarril del Estado 0.



Infantiles 2007: Brown de San Vicente 0 – Ben Hur 1 (Francisco Viotti), Peñarol 1 (Francisco Ferrero) – Argentino Quilmes 1 (Rodrigo Hernández), Unión de Sunchales 1 (Nahuel Lastra) – Deportivo Libertad 1 (Máximo Turco), Sportivo Norte 3 (Rodrigo Ballejos x 2 y Santiago Spann) – 9 de Julio 3 (Mauricio Olmos, Rodrigo Suárez y Juan Olmos). A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.