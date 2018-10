Se programa el último capítulo

Esta noche se llevará a cabo la reunión del CD liguista y queda confirmado cómo y cuándo se jugarán los choques correspondientes a la 13° y última fecha del Clausura de Primera A.

El líder, Peñarol (24 puntos), estará visitando a 9 de Julio, mientras que el escolta Ben Hurá (22) hará lo propio con Atlético de Rafaela. El otro que llega con chances matemáticas a esta definición es Florida de Clucellas (21), que estará midiéndose ante Sportivo Norte en Barranquitas.

Todo el programa: Deportivo Ramona vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Libertad vs. Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs. Argentino Quilmes, 9 de Julio vs. Peñarol, Atlético de Rafaela vs. Ben Hur, Sportivo Norte vs. Florida de Clucellas, Argentino de Humberto vs. Unión de Sunchales.