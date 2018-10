Falla en Google+ expuso datos de medio millón de cuentas

NUEVA YORK, 9 (AFP-NA). - La red social de Google, Google+, se vio afectada por una falla informática que expuso datos personales de medio millón de cuentas, dijo el lunes el gigante de Internet, que anunció medidas para proteger la información de los internautas.En marzo, durante una auditoría de seguridad interna de Google+, en la que se registra automáticamente a las personas con una dirección de gmail, el grupo con sede en Mountain View, California, descubrió una falla que "inmediatamente" corrigió.Los nombres de los propietarios de las 500.000 cuentas, su dirección de correo electrónico, su profesión, su género y su edad son los principales datos que se vieron expuestos, asegura Google en su página en internet.Los datos publicados por los usuarios, así como mensajes, información de la cuenta de Google y números de teléfono no hubieran podido verse o consultarse, agrega el grupo de Mountain View (California), argumentando que no se pudo identificar con certeza a los usuarios afectados por la falla, ni su ubicación.Hasta 438 aplicaciones podrían haber aprovechado esta brecha de seguridad, que Google no dice cuánto tiempo duró.Los desarrolladores de aplicaciones no estaban al tanto de la vulnerabilidad, asegura la compañía, y por lo tanto no habrían sacado provecho de los datos que quedaron al descubierto: "No hemos encontrado evidencia de que los datos se usaran de manera inadecuada".Google no explicó si esta falla de seguridad es obra de un acto de piratería ni las razones por las que esperó varios meses para hacer pública esta información.Según el Wall Street Journal, los ejecutivos del grupo temían llamar la atención de los reguladores y ser objeto de un tratamiento como al que fue sometido Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica. Esta empresa británica está acusada de haber recopilado y utilizado sin su consentimiento los datos personales de los usuarios de la red social estadounidense con fines políticos.