Sarmiento le ganó a Platense

En la continuidad de la sexta fecha del campeonato de la B Nacional, Sarmiento se impuso anoche a Platense por 3-1 en un partido desarrollado en la ciudad de Junín.No había comenzado bien la jornada para el local, debido a que Cristian Tarragona abrió el marcador de penal a los 25 minutos del primer tiempo.Ariel Cólzera (PT 44) lo empató, Nicolás Orsini (ST 6) lo dio vuelta de penal y sentenció la historia Santiago Rosa a dos del final.Sarmiento suma 14 unidades y quedó a solamente una unidad de Chicago, el único líder que tiene el certamen. Platense, por su parte, se quedó en los seis puntos.La próxima fecha (7ª): Arsenal vs Morón, Defensores de Belgrano vs Chacarita, Atlético de Rafaela vs Olimpo, Santamarina vs Temperley, Platense vs Brown (A), Central Córdoba vs Chicago, Gimnasia Mendoza vs Sarmiento, Agropecuario vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Ferro, Gimnasia (J) vs Mitre, Los Andes vs Guillermo Brown, Villa Dálmine vs Quilmes. Libre.