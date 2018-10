El 80% de las veredas relevadas está bien

A finales de junio pasado, el Municipio comenzó un relevamiento de las veredas de la ciudad con estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe. El relevamiento -que se extendió por algunas semanas- tuvo el objetivo de establecer un diagnóstico del estado de las veredas de Rafaela. Hoy ya se conocen los resultados.

Quien los dio a conocer fue Bárbara Chivallero, de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. "El relevamiento de las veredas se hizo en un sector comprendido por las calles Av. Aristóbulo del Valle-Falucho, Suipacha-Ayacucho, Pellegrini-Alem y Tucumán- Constitución. Cuando finalizó la tarea de toma de datos, se hizo un trabajo con la gente de Obras Privadas, para hacer una análisis un poco más detallado, para poder determinar qué veredas se encontraban en buen estado y cuáles estaban en deterioro. Esto, tenido en cuenta como algún inconveniente en su transitabilidad", dijo la funcionaria, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"A partir del relevamiento, nos encontramos con que el 80% de ese sector, estaban en buen estado y el 20% restante, tenían algún grado de deterioro", sentenció Chivallero. Quizás, uno podría llegar a pensar que los porcentajes fueran a la inversa. "Uno tiene que pensar que hay que ver el sector en el que se hizo la toma de datos: es un área céntrica, en donde inicialmente, las veredas se mantienen en buen estado", indicó.

"A partir de ese resultado, hicimos un análisis sobre el 20% en deterioro. Esto, son unas 500 veredas. Cerca de un 60 por ciento de ese total (unas 320), corresponden a las que tienen un deterioro por falta de mantenimiento. Un 35% -aproximadamente- por roturas de raíces del arbolado público. Y el resto, no están ejecutadas todavía: son de tierra aún", detalló..

Los dueños de las veredas que no estaban construidas, ya fueron intimados para que las construyan. Y en el tercio que estaban rotas por el arbolado público, se está elaborando un informe junto al área de Servicios Públicos para trabajar sobre ellas, dado que en este caso en particular, la responsabilidad es de la Municipalidad.

En el caso de que las 320 veredas que estaban en mal estado por falta de mantenimiento (con algún mosaico roto, desprendido o inexistente, por ejemplo, o algún hundimiento), los dueños serán notificados en los próximos días, seguramente, a mediados de este mes. "Le vamos a estar contando del relevamiento que se hizo, de la ordenanza votada en octubre del año pasado en donde nos obligaban de esta toma de datos, y hay una norma que está vigente en donde dice que el propietario es el responsable del mantenimiento del buen estado y conservación de la vereda. Le daremos un plazo para que inicien las obras. Siempre teniendo en cuenta la transitabilidad. No le vamos a pedir otra cosa más que solucionen esa cuestión", indicó Chivallero. Desde el momento en que reciban la intimación, tendrán 30 días para iniciar los trabajos.

"Estamos analizando por qué sector seguir y ajustar el procedimiento para poder continuar. Probablemente, seguiremos por el sur. A fines de octubre estaríamos en condiciones de determinar por dónde seguir", concluyó la funcionaria.



QUE DICE LA ORDENANZA

La ordenanza Nº 4.896 fue votada el día de la primavera del año pasado y crea el “Plan Municipal de Mejoramiento y Construcción de Veredas de la ciudad de Rafaela” para facilitar el traslado de los peatones y personas con movilidad reducida.

El relevamiento realizado en este sector cumple -en parte- con el artículo 2°, que intima a realizar "un relevamiento del estado de las veredas, estableciendo a partir del mismo, las zonas prioritarias en función del estado de las mismas y el volumen de circulación de peatones, incluyendo tanto la zona del centro como las aceras de los 39 barrios de la ciudad".