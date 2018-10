Atlético tocó fondo en Puerto Madryn

La versión de Atlético de Rafaela ayer en la Patagonia fue más de lo mismo. O incluso peor, porque volvió a dejar otra pobrísima imagen anímica y futbolística ante el peor equipo del torneo hasta ese momento. Entonces, no podía suceder otra cosa que no sea una nueva derrota albiceleste, que ahora si parece ser que tocó fondo. La Crema sumó ayer en su seguidilla de 4 partidos en 15 días, su 4 derrota consecutiva, 3 en la PBN y uno por Copa Argentina, entre semana ante el sorpresivo Sarmiento de Resistencia, con lo cual ahora si la continuidad de Lito Bottaniz al frente del primer equipo depende de un milagro.

Desde lo futbolístico, el partido en Puerto Madryn no dejó mucho para el análisis, sobre todo porque el local ganó merecidamente, ya que aprovechó al máximo las falencias y debilidades de la visita, que en ningún momento supo encontrar los caminos como para reaccionar. Y eso que el dueño de casa había perdido todo lo que jugó, sin convertir y sin mantener la valla invicta. Bueno, todo eso La Banda lo pudo revertir ante un elenco rafaelino sin alma, que volvió a cometer las mismas falencias defensivas que viene sosteniendo desde hace un tiempo a esta parte más allá de los cambios que introdujo Lito para tratar de cortar la mala racha.

Cuando casi nada había sucedido en el partido, a los 8’ de juego los dirigidos por el debutante Luciano Theiler se pusieron en ventaja casi sin proponérselo. Córner al segundo palo, cabezazo hacia el primero y frentazo goleador de Christian Cepeda para romper con todas esas estadísticas negativas -7 partidos sin convertir-, ante un Macagno que casi nada puedo hacer y una pasividad defensiva más que asombrosa. Otra vez los rafaelinos volvieron a sufrir con las pelotas paradas, llegando ya a 12 partidos de manera consecutiva que le vienen convirtiendo si se cuentan todas las competencias.

Después de la apertura, se esperaba que la visita reaccione, pero estuvo muy lejos de que suceda. De hecho, salvo la movilidad de Ramírez, que nunca pudo abastecer a los delanteros, Atlético nunca pudo tener la pelota y llegar con peligro al arco rival. Las individualidades no aparecían, entre ellos Albertengo, Gaggi, Bertero, y por las bandas no había profundidad.

La segunda parte fue más de lo mismo. Los albicelestes, obligado por las circunstancias, salieron a apretar de manera obligada, pero nunca encontró los caminos del medio hacia adelante. Enseguida, Lito empezó a jugársela con cambios ofensivos con los ingresos de Quiroz y Borgnino por Bertero y Zalazar, pero casi nunca pudo desnivelar más allá de que se plantó en campo rival. Encima, por protestar, Suso vio la roja y el panorama rafaelino se complicó aún más. Brown, con el correr de los minutos, empezó a poner más gente en defensa cuidando la ventaja y con más espacios empezó a salir del asedio y a estar cerca del segundo en un par de oportunidades que fueron bien conjuradas por Macagno. A 15’ del final, un tiro libre del Torito Quiroz casi termina en el empate, pero entre el arquero y un defensor salvaron su valla. Hasta que cerca del final, con todo Atlético jugado en campo rival, una contra de Brown terminó de sentenciar la historia. Parisi enganchó con calidad ante Martino y definió con clase ante la salida de Macagno para poner el 2 a 0 final. Atlético agudizó su crisis y su mal momento y peligra la continuidad de Bottaniz, todo un referente albiceleste.



DIA DE DEFINICIONES

Este lunes será clave para saber el futuro de Lito, un hombre de la casa y que hace varios años que está en el club. Ayer, los jugadores albicelestes no hablaron con los medios de Madryn, y solo se registraron algunas declaraciones del propio Bottaniz y del dirigente Carlos Eguiazu, quienes estuvieron reunidos al término del partido. El DT sólo dijo que “tenemos un largo retorno a casa y estamos todos calientes con esta situación. Se jugó muy mal y fue uno de los peores partidos. Mañana -por hoy- vamos a volver a charlar con la dirigencia”. En tanto, el referente de la Subcomisión de Fútbol agregó que “se trata de gente que son del club desde hace mucho tiempo y no hay ninguna decisión. Claro que duele perder 4 partidos seguidos y las cosas así no pueden quedar. Este lunes nos juntaremos con el resto de los dirigentes y tomaremos una decisión. Se verá qué será lo mejor para el club”. En definitiva, hoy se sabrá si le seguirán dando el apoyo a Bottaniz, si el mismo Lito decide dar un paso al costado o habrá algún cambio de timón (ya han trascendido los nombres de Juan Manuel Llop, recientemente desvinculado de Oriente Petrolero de Bolivia, y del rafaelino Jorge Remigio Pautasso)



VIERNES 19

Tras su compromiso en Puerto Madryn, Atlético volverá a jugar como local el viernes 19 de octubre (el próximo fin de semana hay fecha FIFA) y será ante Olimpo de Bahía Blanca, encuentro que irá a las 21 hs. en el Estadio Monumental de barrio Alberdi por la 7ª fecha de la PBN.