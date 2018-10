Agroquímicos: día D en el Concejo Municipal

Hoy será un día clave en el Concejo Municipal. Es que podría decidirse que el próximo jueves se discuta en el recinto la posibilidad de extender la línea agronómica -actualmente en 200 metros- y llevarla a 500 m., tal cual como lo propone el Dr. Silvio Bonafede. De concretarse, será la primera vez desde 2012, que el tema podría discutirse en una sesión ordinaria (alguna vez ya llegó al recinto, pero antes de debatirse, volvió a comisión). Vale destacar que en esa zona de resguardo, no podría aplicarse ningún agroquímico. Y se extendería en otros 1.000 metros más, el área en donde estarían limitados los productos.

Leonardo Viotti dijo, hace dos semanas, que se tomaría este plazo para analizar las diferentes propuestas. Y que, pasado este tiempo -que vence hoy- iba a apoyar la llegada del proyecto al recinto. Aquí juegan también cosas administrativas también. Es que Bonafede tiene un bloque unitario. Y para que sus propuestas puedan llegar a la sesión, deben tener estampada otra firma además de la de él. Viotti se comprometió a hacerlo, aunque no aseguró que su voto fuera positivo.

Hace dos semanas, Hugo Menossi (Cambiemos) planteó que -al igual que Santa Fe o Rosario- preferiría prohibir el glifosato (el principal agroquímico utilizado para la soja), tal cual como pidió Amigos de la Vida. Lisandro Mársico indicó -en declaraciones a Radio Galena- que comprende cada una de las justificaciones, pero no había tomado una postura. Igualmente, descartó que fuera a ir por una abstención. "Espero culminar mi mandato sin haber usado esa opción", dijo.



ANTENAS

El sábado se reunió el "Grupo Coordinador alerta Antenas Rafaela"; integrado por la Comisión de vecinos autoconvocados del B° 17 de Octubre; Amigos de la Vida; la ONG Capibara; Alerta Antenas Rosario y la Multisectorial Provincial Paren de Fumigarnos.

Estuvo presente el abogado Rafael Colombo, Director Ejecutivo de la ONG Capibara; quien objetó el proyecto de ordenanza sobre las antenas basado en lo que se conoce como "Principio Regresivo". Es decir, que una norma quite obligaciones y exigencias de la actual; hace que se vulneren y disminuyan los controles y se perjudique sensiblemente la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente los más desprotegidos niños y ancianos, y se menosprecia el sentido común de preservación del ser humano en su bienestar cotidiano. Estas objeciones serán presentadas ante el Concejo Municipal y a la Intendencia esta semana.