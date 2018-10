Cautela y expectativa en el Gobierno

El Gobierno de Mauricio Macri recibió con cautela y "expectativa positiva" los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil , en la que Jair Bolsonaro (PSL) obtuvo una holgada victoria y competirá en el ballottage con el candidato del PT, Fernando Haddad.

Mientras la Cancillería encabezada por Jorge Faurie emitió un comunicado en el que felicitó a los ganadores de la elección y también al "pueblo brasileño" por la normalidad el acto electoral, cerca del jefe de gabinete Marcos Peña se mostraban dispuestos a "trabajar desde el minuto uno" con quien resulte ganador de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 28 de este mes.

"Brasil es más importante que cualquiera de sus presidentes, y la relación de Argentina con Brasil es trascendente para nosotros", afirmó el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. "Vamos a trabajar desde el primer día y muy cerca con el nuevo gobierno, tal como lo hicimos con los anteriores", agregó el funcionario.

Desde la Casa Rosada afirmaron que no hubo un particular apoyo oficial por alguno de los candidatos brasileños. "Hay relación con Haddad, que conoce al Presidente desde que era intendente de San Pablo, pero con Bolsonaro también se viene conversando", afirmaron altas fuentes oficiales. El embajador en Brasil, Carlos Magariños, fue el encargado de aceitar los contactos con el ganador de la primera vuelta electoral en el principal socio comercial del país.

El Gobierno evitó así incurrir en el mismo error que antes de las elecciones en los Estados Unidos, en los que apoyó de manera evidente a la candidata demócrata Hillary Clinton, luego derrotada por el republicano Donald Trump. "No hay que adelantarse, aunque Bolsonaro es una expresión del Brasil, y de las alternativas que buscan los brasileños luego de sufrir la caída de Dilma Rousseff, el gobierno de [Michel]Temer y el escándalo de (la empresa constructora) Odebrecht", reflexionó otro importante funcionario. "Hay que ver cómo gobiernan, muchas veces los denominados cucos terminan haciendo gestiones moderadas y pragmáticas", afirmó un miembro del gabinete que apostaba desde hace días por el triunfo de Bolsonaro (Fuente: La Nación).